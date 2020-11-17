У "Динамо" очередная потеря из-за COVID-19: вирус подхватил Жерсон Родригес

Вингер киевского "Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте люксембургской ассоциации. Также положительный результат теста получил вратарь команды Энтони Морис. Эта двойка пропустит сегодняшний матч Лиги наций против Азербайджана.

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Жерсон Родригес стал очередным игроком "Динамо" с COVID-19. Ранее вирус подхватили Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов, Руслан Нещерет.

В то же время восемь игроков киевлян вылечились от коронавируса – это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд, а немного позже – Владислав Супряга.

Напомним, что сегодня из-за коронавируса был отменен матч Лиги наций Швейцария – Украина. Власти Люцерна запретили проведение игры из-за случаев COVID-19 в украинской команде, хотя УЕФА, Швейцарская ассоциация футбола и украинская команда были готовы к проведению поединка.

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