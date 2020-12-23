Українська
$ 28,25
34,57

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Вукоевич сравнил Луческу с величайшим британским тренером

23 декабря, 11:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Помощник главного тренера "Динамо" назвал своего босса Алексом Фергюсоном Восточной Европы

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, но в клубах не перестают думать о планах на будущее. Один из тренеров киевского "Динамо", хорват Огнен Вукоевич, на родине рассказал изданию sportske novosti о работе в клубе и, в частности, о Мирче Луческу.

Реклама

На днях футболист "Динамо" благодаря травме одноклубника обставил Роналду.

В Хорватии Вукоевич отпраздновал 37-летие и похвастался успехами в Украине:

"Мы заработали большие деньги, лидируем в чемпионате, вышли в плей-офф Лиги Европы. Я получаю бесценный опыт от работы с Луческу. Это Алекс Фергюсон Восточной Европы! Я учусь у этого легендарного тренера, который каждый день живет футболом. Он готовится к матчам до мельчайших деталей, у него всегда есть план В, даже план С.

Нас трое ассистентов, каждый день мы работаем по программе, которую составил Луческу. Я очень рад, что Луческу интересуется нашим мнением и ценит то, что мы говорим. Понятно, что последнее слово за ним, но он склонен к дискуссиям".

Читайте также: Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике.

Кроме того, Огнен признался, что клуб собирается зимой усилиться – пригласить двух-трех игроков. Также он лично следит за талантливыми хорватскими футболистами.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" в последнем туре Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Мирча Луческу Алекс Фергюсон Огнен Вукоевич сравнение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)Футбол
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)Футбол
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 года
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 годаЧУ по футболу
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять