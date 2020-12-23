Вукоевич сравнил Луческу с величайшим британским тренером

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, но в клубах не перестают думать о планах на будущее. Один из тренеров киевского "Динамо", хорват Огнен Вукоевич, на родине рассказал изданию sportske novosti о работе в клубе и, в частности, о Мирче Луческу.

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На днях футболист "Динамо" благодаря травме одноклубника обставил Роналду.

В Хорватии Вукоевич отпраздновал 37-летие и похвастался успехами в Украине:

"Мы заработали большие деньги, лидируем в чемпионате, вышли в плей-офф Лиги Европы. Я получаю бесценный опыт от работы с Луческу. Это Алекс Фергюсон Восточной Европы! Я учусь у этого легендарного тренера, который каждый день живет футболом. Он готовится к матчам до мельчайших деталей, у него всегда есть план В, даже план С. Нас трое ассистентов, каждый день мы работаем по программе, которую составил Луческу. Я очень рад, что Луческу интересуется нашим мнением и ценит то, что мы говорим. Понятно, что последнее слово за ним, но он склонен к дискуссиям".

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Кроме того, Огнен признался, что клуб собирается зимой усилиться – пригласить двух-трех игроков. Также он лично следит за талантливыми хорватскими футболистами.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" в последнем туре Лиги чемпионов:

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