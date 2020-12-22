Футболист "Динамо" благодаря травме одноклубника обставил Криштиану

Томаш Кендзера опередил Роналду в рейтинге футболистов, сыгравших больше всего минут в 2020 году

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг из ста полевых футболистов, сыгравших наибольшее количество минут в официальных матчах в календарном 2020 году. Этот список возглавил защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр, который до 17 декабря отыграл 4745 минут (53 матча).

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На втором месте находится защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш, который получил 4344 минуты игрового времени. Замкнул лидирующую тройку нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который провел на поле 4293 минуты.

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В ТОП-5 также попали полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (4164 минуты) и защитник бразильской "Сеары" Бруно Пачеко (4162).

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, пропустивший немало матчей из-за коронавируса, оказался аж на 85-м месте (3668). Интересно, что выше него, на 67-й строчке, расположился единственный в этом рейтинге представитель украинского чемпионата – польский защитник "Динамо" Кендзера. В активе Томаша – 3726 сыгранных минут.

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Томаш Кендзера и его девушка Виктория / Фото: Instagram

Как говорят в таких случаях, не было бы счастья, да несчастье помогло. Напомним, в начале сезона Кендзера потерял место на своей родной позиции правого защитника в "Динамо" и вряд ли бы попал в ТОП-100 футболистов мира по сыгранным минутам. Мирча Луческу тогда сделал ставку на Александра Тымчика. Однако в сентябре последний получил травму, и поляк вернулся на правый край обороны киевлян, став там безальтернативным игроком.

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