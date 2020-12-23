"Переигровка матча со Швейцарией маловероятна": честное мнение из сборной Украины

Капитан "Динамо" и полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, как отреагировал на техническое поражение от Швейцарии в шестом туре Лиги наций. Как известно, украинская сторона подала иск на УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS). После УАФ объявила, когда ждать вердикта Лозанны по матчу Швейцария – Украина.
"Я не сторонник всех этих теорий заговоров. Мне просто кажется, что так не должно быть. Но понимаю, что больше и прецедентов таких, скорее всего, не будет, потому что вирус будет отступать. Понятно, что на таких делах можно играть игру и получать дивиденды. Если так, подобные поступки Швейцарию не красят. Это останется на их совести. Переигровка матча? Маловероятно", — сказал Сидорчук в интервью журналу "Футбол".
Напомним, что скандальным матчем Швейцария – Украина занялись юристы выигрышного дела Мораеса. Нашей сборной присудили техническое поражение из-за коронавируса в команде.
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Смотрите, как Сидорчук играл
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