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"Переигровка матча со Швейцарией маловероятна": честное мнение из сборной Украины

23 декабря, 10:00

Елена Павлова Елена Павлова

Капитан "Динамо" считает, что кто-то получил от этого дела свои дивиденды

Капитан "Динамо" и полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, как отреагировал на техническое поражение от Швейцарии в шестом туре Лиги наций. Как известно, украинская сторона подала иск на УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS). После УАФ объявила, когда ждать вердикта Лозанны по матчу Швейцария – Украина.

"Я не сторонник всех этих теорий заговоров. Мне просто кажется, что так не должно быть. Но понимаю, что больше и прецедентов таких, скорее всего, не будет, потому что вирус будет отступать. Понятно, что на таких делах можно играть игру и получать дивиденды. Если так, подобные поступки Швейцарию не красят. Это останется на их совести. Переигровка матча? Маловероятно", — сказал Сидорчук в интервью журналу "Футбол".

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Сергей Сидорчук, сборная Украины

Сергей Сидорчук, сборная Украины / Фото: УАФ

Напомним, что скандальным матчем Швейцария – Украина занялись юристы выигрышного дела Мораеса. Нашей сборной присудили техническое поражение из-за коронавируса в команде.

Ранее мы также писали, как перенес COVID-19 Сидорчук и почему не болел Луческу.

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Смотрите, как Сидорчук играл

Все подробности в спецтеме Лига наций

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