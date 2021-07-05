6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Шахтер --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Миколенко рассказал, что показывали в раздевалке сборной во время Евро

Олег Люлька Олег Люлька
5 июля, 14:47
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По словам левого защитника украинской национальной команды, игрокам вели трансляцию того, что происходило в киевской фан-зоне, и это заряжало сборную
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, на долю которого выпало немало критики за голевые ошибки на Евро-2020, поблагодарил болельщиков за поддержку во время турнира. По словам левого защитника "сине-желтых", команде по ходу выступлений на чемпионате Европы вели прямую трансляцию из киевской фан-зоны, и это заряжало сборную.

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"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы на площади в Киеве болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал на украинском языке в Instagram Виталий Миколенко

Ранее мы писали, что болельщики встретили сборную Украины дома исполнением гимна. "Вы не представляете, как это важно", – отметил Андрей Шевченко.

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Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв в 1/4 финала Англии 0:4.

В 1/2 финала Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет в Лондоне 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей у букмекеров.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 7 июля
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