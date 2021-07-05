Миколенко рассказал, что показывали в раздевалке сборной во время Евро

По словам левого защитника украинской национальной команды, игрокам вели трансляцию того, что происходило в киевской фан-зоне, и это заряжало сборную

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, на долю которого выпало немало критики за голевые ошибки на Евро-2020, поблагодарил болельщиков за поддержку во время турнира. По словам левого защитника "сине-желтых", команде по ходу выступлений на чемпионате Европы вели прямую трансляцию из киевской фан-зоны, и это заряжало сборную.

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"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы на площади в Киеве болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал на украинском языке в Instagram Виталий Миколенко

Ранее мы писали, что болельщики встретили сборную Украины дома исполнением гимна. "Вы не представляете, как это важно", – отметил Андрей Шевченко.

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Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв в 1/4 финала Англии 0:4.

В 1/2 финала Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет в Лондоне 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей у букмекеров.