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Почему Шевченко не дали сделать замены в матче с Англией: судья объяснил решение Брыха

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
5 июля, 13:46
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Украинский рефери Сергей Бойко рассказал о пунктах правил футбола и считает, что его немецкий коллега имел полное право давать финальный свисток
Украина - Англия, судья Феликс Брых
Украина - Англия, судья Феликс Брых / Фото: Reuters

В последнем матче сборной Украины на Евро-2020 неприятный момент возник в концовке. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко хотел выпустить на поле троих футболистов. Однако последние минуты игра шла без пауз, и немецкий арбитр Феликс Брых не стал добавлять время к основным 90 минутам. Поэтому Довбик, Судаков и Тымчик так и не вышли на поле. Из-за этого бывший пресс-атташе сборной Украины назвал Шеву лохом.

Скандальный эпизод проанализировали в студии телеканалов "Футбол". Свое мнение высказал украинский судья международной категории (ФИФА) Сергей Бойко:

"Есть правило о продолжительности матча №7. Там четко указано, что матч состоит из двух равных таймов по 45 минут. Сказано также и о компенсированном времени. Но мы видим счет, а в последние пять минут игроки просто держали мяч, и все уже согласились с результатом и хотели закончить игру.

Почему не произошла замена? Она была бы сделана не на 90-й минуте, а готовилась где-то с 86-й. Все это время команды держали мяч в игре. Одна-две компенсированные минуты ни на что уже не повлияли бы. Арбитр дал отыграть 90 минут по духу игры, отношению игроков, которые просто катали мяч последние две минуты. Он закончил в соответствии с правилами игры. Брых не дал компенсированное время, хотя мог бы и дать".

Заметим, что Феликс Брых получил назначение на полуфинал Италия – Испания.

Также тренера сборной Украины высмеял его бывший партнер: Шева, это было комично!

Вспомним, приятные моменты матча с Северной Македонией:

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