Почему Шевченко не дали сделать замены в матче с Англией: судья объяснил решение Брыха

В последнем матче сборной Украины на Евро-2020 неприятный момент возник в концовке. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко хотел выпустить на поле троих футболистов. Однако последние минуты игра шла без пауз, и немецкий арбитр Феликс Брых не стал добавлять время к основным 90 минутам. Поэтому Довбик, Судаков и Тымчик так и не вышли на поле. Из-за этого бывший пресс-атташе сборной Украины назвал Шеву лохом.

Скандальный эпизод проанализировали в студии телеканалов "Футбол". Свое мнение высказал украинский судья международной категории (ФИФА) Сергей Бойко:

"Есть правило о продолжительности матча №7. Там четко указано, что матч состоит из двух равных таймов по 45 минут. Сказано также и о компенсированном времени. Но мы видим счет, а в последние пять минут игроки просто держали мяч, и все уже согласились с результатом и хотели закончить игру.

Почему не произошла замена? Она была бы сделана не на 90-й минуте, а готовилась где-то с 86-й. Все это время команды держали мяч в игре. Одна-две компенсированные минуты ни на что уже не повлияли бы. Арбитр дал отыграть 90 минут по духу игры, отношению игроков, которые просто катали мяч последние две минуты. Он закончил в соответствии с правилами игры. Брых не дал компенсированное время, хотя мог бы и дать".