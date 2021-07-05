6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Миколенко розповів, що показували в роздягальні збірної під час Євро

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 14:47
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За словами лівого захисника української національної команди, гравцям вели трансляцію того, що відбувалося в київській фан-зоні, і це заряджало збірну
Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Захисник збірної України Віталій Миколенко, на долю якого випало чимало критики за гольові помилки на Євро-2020, подякував уболівальникам за підтримку під час турніру. За словами лівого захисника "синьо-жовтих", команді по ходу виступів на чемпіонаті Європи вели пряму трансляцію з київської фан-зони, і це заряджало збірну.

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"Хочу подякувати всім за ту підтримку, яка була протягом усього турніру. Це історія, яку ми написали разом з вами. І коли ви на площі в Києві вболівали за нас, в роздягальні у нас була пряма трансляція, і ми це все бачили і відчували підтримку кожного", – написав українською мовою в Instagram Віталій Миколенко

Раніше ми писали, що вболівальники зустріли збірну України вдома виконанням гімну. "Ви не уявляєте, як це важливо", – зауважив Андрій Шевченко.

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Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши в 1/4 фіналу Англії 0:4.

В 1/2 фіналу Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться в Лондоні 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей у букмекерів.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
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