Миколенко розповів, що показували в роздягальні збірної під час Євро

За словами лівого захисника української національної команди, гравцям вели трансляцію того, що відбувалося в київській фан-зоні, і це заряджало збірну

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Захисник збірної України Віталій Миколенко, на долю якого випало чимало критики за гольові помилки на Євро-2020, подякував уболівальникам за підтримку під час турніру. За словами лівого захисника "синьо-жовтих", команді по ходу виступів на чемпіонаті Європи вели пряму трансляцію з київської фан-зони, і це заряджало збірну.

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"Хочу подякувати всім за ту підтримку, яка була протягом усього турніру. Це історія, яку ми написали разом з вами. І коли ви на площі в Києві вболівали за нас, в роздягальні у нас була пряма трансляція, і ми це все бачили і відчували підтримку кожного", – написав українською мовою в Instagram Віталій Миколенко

Раніше ми писали, що вболівальники зустріли збірну України вдома виконанням гімну. "Ви не уявляєте, як це важливо", – зауважив Андрій Шевченко.

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Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши в 1/4 фіналу Англії 0:4.

В 1/2 фіналу Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться в Лондоні 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей у букмекерів.