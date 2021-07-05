6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Довбика зовут к себе земляки Роналду: ценник на героя сборной пугает

Олег Люлька Олег Люлька
5 июля, 14:15
Копировать ссылку
За нападающего, гол которого принес Украине победу над шведами в 1/8 финала Евро, Днепр-1 хочет получить почти 10 миллионов евро – половина выручки уйдет в Данию
Довбик вывел Украину в четвертьфинал
Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

Днепр-1 готов расстаться с Артемом Довбиком, гол которого позволил Украине попасть в ТОП-8 сборных Евро-2020, но за приличную сумму.

Читайте также: Фото жены героя сборной Украины Артема Довбика. Ни за что не угадаете, где она работала!

Как сообщает Tuttosport, за 24-летнего нападающего днепряне просят чуть меньше 10 млн евро, что может отпугнуть потенциальных покупателей. Впрочем, при этом торг – уместен.

По данным итальянских медиа, на Довбика претендует клуб из Турина, только не Ювентус Криштиану Раналду, а Торино. Кстати, параллельно 17-я команда прошлого чемпионата Италии (худшая из невылетевших) ведет переговоры относительно возможного трансфера Владислава Супряги из Динамо.

Также на Довбика претендуют Реал Сосьедад, Марсель и Фиорентина.

Артем Довбик
Артем Довбик / Фото: Reuters

Читайте также: Герой матча Украина – Швеция показал "лифчик": для чего он нужен футболистам

Напомним, что, по данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, 50 процентов суммы, за которую удастся продать Довбика, Днепр-1 должен будет отдать бывшему клубу Артема – датскому Митьюлланду.

Ранее сам Довбик рассказывал, что его мечта – играть в Манчестер Юнайтед.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять