Вест Хэм определился с ценником на Ярмоленко

Изначально лондонский клуб был готов отпустить украинского вингера бесплатно, однако теперь хочет заработать на его уходе пять миллионов евро

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Позиция Вест Хэма относительно будущего Андрея Ярмоленко изменилась.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы бесплатно расстаться с украинским футболистом, у которого остается год контракта с "молотобойцами" – только бы новый клуб потянул его зарплату (3,5 млн евро в год чистыми).

Теперь же появилась информация, что Вест Хэм хотел бы все-таки на трансфере 31-летнего Ярмоленко заработать. По данным Football London, лондонцев устроит сумма в 5 миллионов евро.

Напомним, в Вест Хэме Ярмоленко практически не играет – из-за травм и недоверия главного тренера Дэвида Мойеса.

Тогда как на Евро-2020 Андрей вошел в символическую сборную группового раунда вместе с Роналду и другими звездами, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрей Ярмоленко. Фото Reuters / Michael Regan

До этого претендентом на Ярмоленко назывался турецкий Галатасарай.

При этом сам футболист заявил, что связывает будущее своей семьи с Киевом.

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