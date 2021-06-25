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"Мой мужчина!" Жена Ярмоленко отреагировала на включение его в символическую сборную Евро

Олег Люлька Олег Люлька
25 июня, 15:16
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Вингер сборной Украины в списке 11 лучших футболистов группового этапа чемпионата Европы составил компанию Криштиану Роналду, Мемфису Депаю и другим звездам
Андрей Ярмоленко и его жена Инна
Андрей Ярмоленко и его жена Инна / Фото: Instagram

Жена Андрея Ярмоленко Инна не обошла вниманием очередное признание заслуг ее мужа на нынешнем чемпионате Европы. Как мы писали накануне, вингер Вест Хэма вошел в символическую сборную группового этапа Евро-2020, забив два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах.

Партнерами Ярмоленко по символической сборной от Fantasy Football, опубликованной УЕФА, стали Роналду, Шик, Депай, Доннарумма и другие звезды.

"Это мой мужчина!" – написала на английском у себя в Instagram Инна Ярмоленко, комментируя присутствие Андрея в такой солидной компании

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Инна Ярмоленко
Инна Ярмоленко / Фото: Instagram

Ранее Ярмоленко похвастался собственным рекордом в соцсетях. Один из лучших украинских футболистов собрал 300 тысяч поклонников в Instagram, что, правда, ровно в 1000 раз меньше, чем у Роналду.

Впрочем, о Ярмоленко на Евро говорят почти так же громко, как о Криштиану. И причина – не только в результативности на поле, но и эпатажном поведении вне его. Если знаменитый португалец на одной из пресс-конференций убрал напитки спонсоров куда подальше, то лидер украинской сборной поступил с точностью до наоборот.

Смотрите сумасшедший гол Ярмоленко Нидерландам

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#
Команда
И
Г
О
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Бельгия
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9
2
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
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4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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3
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4
4
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