Вест Гем визначився з цінником на Ярмоленка

Спочатку лондонський клуб був готовий відпустити українського вінгера безкоштовно, проте тепер хоче заробити на його продажі п'ять мільйонів євро

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Позиція Вест Гема щодо майбутнього Андрія Ярмоленко змінилася.

Раніше повідомлялося, що лондонці готові безкоштовно розлучитися з українським футболістом, у якого залишається рік контракту з "молотобійцями" – тільки б новий клуб осилив його зарплату (3,5 млн євро на рік чистими).

Тепер же з'явилася інформація, що Вест Гем хотів би все-таки на трансфері 31-річного Ярмоленко заробити. За даними Football London, лондонців влаштує сума в 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Вест Гемі Ярмоленко майже не грає – через травми і недовіру головного тренера Девіда Моєса.

Позаяк на Євро-2020 Андрій увійшов до символічної збірної групового раунду разом з Роналду та іншими зірками, відзначившись двома голами і однією результативною передачею.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрій Ярмоленко. Фото Reuters / Michael Regan

До цього претендентом на Ярмоленка називався турецька Галатасарай.

При цьому сам футболіст заявив, що пов'язує майбутнє своєї родини з Києвом.

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