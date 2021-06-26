Вест Гем визначився з цінником на Ярмоленка

Позиція Вест Гема щодо майбутнього Андрія Ярмоленко змінилася.
Раніше повідомлялося, що лондонці готові безкоштовно розлучитися з українським футболістом, у якого залишається рік контракту з "молотобійцями" – тільки б новий клуб осилив його зарплату (3,5 млн євро на рік чистими).
Тепер же з'явилася інформація, що Вест Гем хотів би все-таки на трансфері 31-річного Ярмоленко заробити. За даними Football London, лондонців влаштує сума в 5 мільйонів євро.
Нагадаємо, у Вест Гемі Ярмоленко майже не грає – через травми і недовіру головного тренера Девіда Моєса.
Позаяк на Євро-2020 Андрій увійшов до символічної збірної групового раунду разом з Роналду та іншими зірками, відзначившись двома голами і однією результативною передачею.
До цього претендентом на Ярмоленка називався турецька Галатасарай.
При цьому сам футболіст заявив, що пов'язує майбутнє своєї родини з Києвом.
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