Главного бомбардира Украины на Евро-2020 собрались выставить на продажу

Английский Вест Хэм намерен этим летом выставить на трансфер Андрея Ярмоленко. Украинец за три года в клубе забил всего десять голов

Андрей Ярмоленко забивал редко в Англии / Фото: Reuters

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Лондонский клуб готов продать 31-летнего футболиста, который так и не стал основным игроком, сообщает The Athletic.

Ярмоленко начинал карьеру в Десне, после чего 11 лет выступал за киевское Динамо. В 2017 году перешел в дортмундскую Боруссию, а спустя год – в Вест Хэм. Британцы тогда заплатили за украинца 22 млн фунтов.

За три сезона в Англии Ярмоленко провел 51 матч и забил 10 голов.

Сейчас Андрей со сборной Украины вышел в плей-офф Евро-2020. На групповом этапе он забил два гола.

Ранее мы писали, что турецкий Галатасарай готов предложить контракт Ярмоленко. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 4 млн евро.