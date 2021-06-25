Головного бомбардира України на Євро-2020 зібралися виставити на продаж

Англійська Вест Гем має намір цього літа виставити на трансфер Андрія Ярмоленка. Українець за три роки в клубі забив всього десять голів

Андрій Ярмоленко забивав рідко в Англії / Фото: Reuters

Нападаючий Вест Гема Андрій Ярмоленко може покинути клуб в літнє трансферне вікно. Лондонський клуб готовий продати 31-річного футболіста, який так і не став основним гравцем, повідомляє The Athletic.

Ярмоленко починав кар'єру в Десні, після чого 11 років виступав за київське Динамо. У 2017 році перейшов в дортмундську Боруссію, а через рік – в Вест Гем. Британці тоді заплатили за українця 22 млн фунтів.

За три сезони в Англії Ярмоленко провів 51 матч і забив 10 голів.

Зараз Андрій зі збірною України вийшов в плей-офф Євро-2020. На груповому етапі він забив два голи.

Раніше ми писали, що турецький Галатасарай готовий запропонувати контракт Ярмоленку. Портал Transfermarkt оцінює українця в 4 млн євро.