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Уэльс --
Дания --
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Италия --
Австрия --
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Нидерланды --
Чехия --
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Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
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Евро-2020

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Ярмоленко в матче со шведами пообещал показать максимум сборной Украины

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 14:15
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Наши футболисты на чемпионате Европы сыграют во вторник в Шотландии, а пока что серьезно готовятся дать бой победителю группы Е
Андрей Ярмоленко, сборная Украины
Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: Reuters

Украинская сборная тренируется в Бухаресте перед матчем 1/8 финала Евро-2020. Сегодня один из лидеров "сине-желтых" Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами и поделился своими чувствами накануне плей-офф. Как известно, у сборной Украины перед Швецией на Евро-2020 минус один, второй – под вопросом.

Слова 31-летнего вингера приводит официальный сайт УАФ. Выделим самое интересное.

  • О сборной Швеции:

"Нет смысла сравнивать Евро-2012 и этот турнир, это абсолютно разные команды. Мы настраиваемся на серьезную игру, тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Мы постараемся показать хорошую игру".

  • О физической форме:

"Все ребята себя хорошо чувствуют. В матче с Австрией мы много бегали и уставали, потому что много теряли мяч. В такой ситуации ты всегда будешь выглядеть уставшим. Мы провели хорошую подготовку, физически все должно быть в порядке. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, будет играть огромную роль, надеюсь, мы это используем.

  • О настрое перед матчами:

"Считаю, каждый должен настраивать себя, и не нужно говорить ничего особенного перед играми. Я из тех, кто привык меньше говорить и больше доказывать делом. Хотя у каждого свой подход. У нас перед игрой в основном говорит главный тренер".

Сборная Украины, Шевченко и Ярмоленко
Сборная Украины, Шевченко и Ярмоленко / Фото: Reuters

  • О критике:

"Нас критикуют за игру и результат, и отчасти с этим я согласен. Но я бы попросил внести больше позитива, мы все же вышли из группы, это была наша задача-минимум. Да, нам повезло, и мы плохо сыграли с Австрией. Но мы вышли, и давайте двигаться вперед с позитивными мыслями.

Чем больше журналисты пишут, что я старый, тем больше меня это мотивирует доказывать, что это не так".

Накануне Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч: где и когда.

Также свое мнение высказал и молодой Георгий Судаков, хотя сначала анонсировали приход на пресс-конференцию Романа Яремчука:

"Сборная Швеции – с хорошей структурой игры, с футболистами топ-уровня. Шведы сильны в борьбе, мы видели их матчи с Испанией и Польшей, у шведов очень высокая самоотдача.

Главное для нас – играть в свой футбол, не подстраиваться под соперников, потому что они очень сильны физически и в этом плане нам будет сложно".

Смотрите сюжет о тренировке наших футболистов:

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C
D
E
F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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