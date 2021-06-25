26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Ярмоленко и Малиновский вернулись в основную группу сборной, Зубков на подходе

Олег Люлька Олег Люлька
25 июня, 12:00
Копировать ссылку
Звездные легионеры национальной команды возобновили тренировки в основной группе после выходного, вот-вот к ним присоединится и Зубков
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Ведущие футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский вернулись в общую тренировочную группу национальной команды. Накануне оба пропускали занятие, так как им был предоставлен отдых.

Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы
Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы / Фото: Reuters

Между тем центральный защитник сборной Денис Попов продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. А вот левый вингер Александр Зубков, получивший аналогичное повреждение в стартовом поединке Евро с Нидерландами, хоть и продолжает тренироваться индивидуально, но уже очень близок к возвращению к общей группе.

Об этом сообщает журналист каналов Футбол 1/2/3 Дмитрий Шпирко.

Напомним, сборная Украина впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. По иронии судьбы, в 1/8 финала (29 июня в Глазго) команда Андрея Шевченко сыграет с теми самыми шведами, которые вытащили нас в плей-офф благодаря победе над Польшей 3:2.

Если украинцы пройдут шведов, то в 1/4 финала встретятся с победителем пары Англия – Германия.

Смотрите, как шведы помогли Украине попасть в 1/8 финала

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять