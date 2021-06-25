Ярмоленко и Роналду вошли в символическую сборную группового этапа Евро-2020

УЕФА отметил игру Андрея Ярмоленко на групповом этапе чемпионата Европы. Украинец попал в одну компанию с Криштиану Роналду

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в символическую сборную группового этапа Евро-2020. Ярмоленко забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах группового этапа. Кстати, перед этим Ярмоленко похвастался рекордом в соцсетях. Роналду тихо смеется в сторонке.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) – 18 очков

Защитники

Дензел Думфрис (Нидерланды) – 22 очка

Эмерик Ляпорт (Испания) – 20 очков

Тома Менье (Бельгия) – 18 очков

Полузащитники

Андрей Ярмоленко (Украина) – 20 очков

Джорджинио Вейналдум (Нидерланды) – 23 очка

Джердан Шакири (Швейцария) – 21 очко

Эмиль Форсберг (Швеция) – 23 очка

Нападающие

Патрик Шик (Чехия) – 21 очко

Криштиану Роналду (Португалия) – 29 очков

Мемфис Депай (Нидерланды) – 20 очков

Ранее мы писали, кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020. Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата.