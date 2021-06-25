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Уэльс --
Дания --
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Италия --
Австрия --
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Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Ярмоленко и Роналду вошли в символическую сборную группового этапа Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 июня, 00:06
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УЕФА отметил игру Андрея Ярмоленко на групповом этапе чемпионата Европы. Украинец попал в одну компанию с Криштиану Роналду
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в символическую сборную группового этапа Евро-2020. Ярмоленко забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах группового этапа. Кстати, перед этим Ярмоленко похвастался рекордом в соцсетях. Роналду тихо смеется в сторонке.

Вратарь

  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия) – 18 очков

Защитники

  • Дензел Думфрис (Нидерланды) – 22 очка
  • Эмерик Ляпорт (Испания) – 20 очков
  • Тома Менье (Бельгия) – 18 очков

Полузащитники

  • Андрей Ярмоленко (Украина) – 20 очков
  • Джорджинио Вейналдум (Нидерланды) – 23 очка
  • Джердан Шакири (Швейцария) – 21 очко
  • Эмиль Форсберг (Швеция) – 23 очка

Нападающие

  • Патрик Шик (Чехия) – 21 очко
  • Криштиану Роналду (Португалия) – 29 очков
  • Мемфис Депай (Нидерланды) – 20 очков

Ранее мы писали, кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020. Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
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2
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