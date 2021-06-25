Ярмоленко і Роналду увійшли до символічної збірної групового етапу Євро-2020

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до символічної збірної групового етапу Євро-2020. Ярмоленко забив два голи і зробив одну результативну передачу в трьох матчах групового етапу. До речі, перед цим Ярмоленко похвалився рекордом в соцмережах. Роналду тихо сміється в сторонці.
Воротар
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія) – 18 очок
Захисники
- Дензел Думфріс (Нідерланди) – 22 очка
- Емерік Ляпорт (Іспанія) – 20 очок
- Тома Меньє (Бельгія) – 18 очок
Півзахисники
- Андрій Ярмоленко (Україна) – 20 очок
- Жоржиньо Війнальдум (Нідерланди) – 23 очка
- Джердан Шакірі (Швейцарія) – 21 очко
- Еміль Форсберг (Швеція) – 23 очка
Нападники
- Патрік Шик (Чехія) – 21 очко
- Кріштіану Роналду (Португалія) – 29 очок
- Мемфіс Депай (Нідерланди) – 20 очок
Раніше ми писали, хто чекає Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-офф Євро-2020. Якщо команда Шевченка добереться до півфіналу, то може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку на груповому етапі чемпіонату.