26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Ярмоленко і Роналду увійшли до символічної збірної групового етапу Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 червня, 00:06
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УЄФА відзначив гру Андрія Ярмоленка на груповому етапі чемпіонату Європи. Українець потрапив в одну компанію з Кріштіану Роналду
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до символічної збірної групового етапу Євро-2020. Ярмоленко забив два голи і зробив одну результативну передачу в трьох матчах групового етапу. До речі, перед цим Ярмоленко похвалився рекордом в соцмережах. Роналду тихо сміється в сторонці.

Воротар

  • Джанлуїджі Доннарумма (Італія) – 18 очок

Захисники

  • Дензел Думфріс (Нідерланди) – 22 очка
  • Емерік Ляпорт (Іспанія) – 20 очок
  • Тома Меньє (Бельгія) – 18 очок

Півзахисники

  • Андрій Ярмоленко (Україна) – 20 очок
  • Жоржиньо Війнальдум (Нідерланди) – 23 очка
  • Джердан Шакірі (Швейцарія) – 21 очко
  • Еміль Форсберг (Швеція) – 23 очка

Нападники

  • Патрік Шик (Чехія) – 21 очко
  • Кріштіану Роналду (Португалія) – 29 очок
  • Мемфіс Депай (Нідерланди) – 20 очок

Раніше ми писали, хто чекає Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-офф Євро-2020. Якщо команда Шевченка добереться до півфіналу, то може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку на груповому етапі чемпіонату.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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