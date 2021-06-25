Ярмоленко і Роналду увійшли до символічної збірної групового етапу Євро-2020

УЄФА відзначив гру Андрія Ярмоленка на груповому етапі чемпіонату Європи. Українець потрапив в одну компанію з Кріштіану Роналду

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до символічної збірної групового етапу Євро-2020. Ярмоленко забив два голи і зробив одну результативну передачу в трьох матчах групового етапу. До речі, перед цим Ярмоленко похвалився рекордом в соцмережах. Роналду тихо сміється в сторонці.

Воротар

Джанлуїджі Доннарумма (Італія) – 18 очок

Захисники

Дензел Думфріс (Нідерланди) – 22 очка

Емерік Ляпорт (Іспанія) – 20 очок

Тома Меньє (Бельгія) – 18 очок

Півзахисники

Андрій Ярмоленко (Україна) – 20 очок

Жоржиньо Війнальдум (Нідерланди) – 23 очка

Джердан Шакірі (Швейцарія) – 21 очко

Еміль Форсберг (Швеція) – 23 очка

Нападники

Патрік Шик (Чехія) – 21 очко

Кріштіану Роналду (Португалія) – 29 очок

Мемфіс Депай (Нідерланди) – 20 очок

Раніше ми писали, хто чекає Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-офф Євро-2020. Якщо команда Шевченка добереться до півфіналу, то може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку на груповому етапі чемпіонату.