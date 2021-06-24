26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Ярмоленко похвастался рекордом в соцсетях. Роналду тихо смеется в сторонке

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 15:33
Копировать ссылку
Один из лучших украинских футболистов собрал 300 тысяч поклонников в Instagram, что ровно в 1000 раз меньше, чем у знаменитого портульца
Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко
Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко / Фото: скриншот

Наша сборная начинает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции. Накануне Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского – лидеры получили небольшой отдых.

Сегодня днем вингер Вест Хэма на своей страничке в Instagram похвастался новым достижением: у него набралось 300 тысяч подписчиков. Андрей на украинском и английском языках поблагодарил поклонников, изобразив на сине-желтом постере эмблемы киевского Динамо, Вест Хэма и Боруссии (Д) – клубов, цвета которых защищал.

Интересно, что на прошлой неделе Роналду в Instagram достиг рубежа в 300 миллионов подписчиков. Таким образом, у португальца – ровно в тысячу раз больше фолловеров, чем у украинской звезды.

Сегодня мы писали, что Яремчук и Зинченко обратились к фанатам, Ярмоленко пиарит себя. Наши футболисты надеются, что судьба дала им прекрасный шанс реабилитироваться за неудачу с австрийцами и показать себя во всей красе.

Читайте, как Украина играла против Швеции: перестрелка Шевы и Ибрагимовича.

Вспомним, как Андрей забил в ворота сборной Северной Македонии свой второй мяч на Евро-2020:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять