Ярмоленко похвастался рекордом в соцсетях. Роналду тихо смеется в сторонке

Один из лучших украинских футболистов собрал 300 тысяч поклонников в Instagram, что ровно в 1000 раз меньше, чем у знаменитого портульца

Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко / Фото: скриншот

Наша сборная начинает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции. Накануне Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского – лидеры получили небольшой отдых.

Сегодня днем вингер Вест Хэма на своей страничке в Instagram похвастался новым достижением: у него набралось 300 тысяч подписчиков. Андрей на украинском и английском языках поблагодарил поклонников, изобразив на сине-желтом постере эмблемы киевского Динамо, Вест Хэма и Боруссии (Д) – клубов, цвета которых защищал.

Интересно, что на прошлой неделе Роналду в Instagram достиг рубежа в 300 миллионов подписчиков. Таким образом, у португальца – ровно в тысячу раз больше фолловеров, чем у украинской звезды.

Сегодня мы писали, что Яремчук и Зинченко обратились к фанатам, Ярмоленко пиарит себя. Наши футболисты надеются, что судьба дала им прекрасный шанс реабилитироваться за неудачу с австрийцами и показать себя во всей красе.

Читайте, как Украина играла против Швеции: перестрелка Шевы и Ибрагимовича.

Вспомним, как Андрей забил в ворота сборной Северной Македонии свой второй мяч на Евро-2020: