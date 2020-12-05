Нещерет заработал первое удаление в "Динамо": видео фола последней надежды от героя "Камп Ноу"

18-летний голкипер, ставший открытием этого года, получил красную карточку в матче с "Мариуполем"

Субботний матч 12-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" отметился первой красной карточкой в карьере 18-летнего вратаря "Динамо" Руслана Нещерета, которому Мирча Луческу доверил защищать ворота киевлян в этой игре на стадионе имени Валерия Лобановского.

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На 39-й минуте при счете 1:0 в пользу "Динамо" полузащитник "Мариуполя" Горбунов получил роскошный пас из глубины поля и выбежал один на один с голкипером киевлян, который в подкате сбил игрока азовцев перед собственной штрафной площадкой.

Судья Андрей Коваленко усмотрел в этом нарушении фол последней надежды со стороны Нещерета и показал ему красную карточку. Молодой кипер, имя которого прогремело на всю Европу благодаря недавним сейвам на "Камп Ноу", особо с рефери и не спорил, понимая, что удаление – по делу.

Видео удаления Нещерета

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Руслан Нещерет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мирче Луческу после этого пришлось снимать с поля автора первого гола киевлян в этой встрече полузащитника Гармаша и выпускать вместо него вратаря Бущана. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

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Отметим, что 12-й тур УПЛ отметился и ошибкой молодого голкипера "Шахтера". В поединке против "Миная" 19-летний Анатолий Трубин сплоховал во время дальнего штрафного удара Нуриева, что привело к голу в ворота "горняков".

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Добавим, что через такие "пенки" проходят все вратари. И тот же Тибо Куртуа – не исключение.

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