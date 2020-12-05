Чемпионат Украины: прогноз, расписание и результаты 12-го тура

Все о поединках 12-го тура УПЛ – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 12-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Мультимедийный онлайн "Шахтер" – "Минай" уже доступен на нашем сайте.

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Суббота, 5 декабря

14:00 "Львов" – "Ингулец"

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 3.25 – 3.10 – 2.25

17:00 "Шахтер" – "Минай"

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 1.18 – 6.50 – 15.00

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19:30 "Мариуполь" – "Динамо"

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 8.50 – 4.50 – 1.36

Воскресенье, 6 декабря

14:00 "Олимпик" – "Рух"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекеры: 2.15 – 2.87 – 3.50

17:00 "Заря" – "Днепр-1"

ТВ: УНИАН, OLL.TV

Букмекеры: 1.17 – 5.50 – 17.00

17:00 "Десна" – "Ворскла"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекеры: 1.91 – 3.60 – 3.80

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19:30 "Колос" – "Александрия"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекеры: 2.45 – 3.20 – 2.87

Турнирная таблица

Смотрите, как "Динамо" играло против "Ювентуса"

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