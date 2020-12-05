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"Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь" перед встречей с Ребровым

5 декабря, 21:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Удаление Нещерета не стало решающим в матче

Киевское "Динамо" одержало тяжелую победу над "Мариуполем" в 12-м туре чемпионата Украины. Из-за сложного календаря у киевлян матч прошел в столице Украины, хотя номинальным хозяином выступал "Мариуполь".

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Киевляне достаточно быстро вышли вперед – на шестой минуте отличился Денис Гармаш, и продолжали диктовать условия игры на поле. Казалось, еще до перерыва они решат судьбу встречи, однако карты Мирче Луческу спутало неожиданное удаление Руслана Нещерета. 18-летний вратарь "Динамо" пошел на опережение соперника и грубо свалил его за пределами штрафной площади.

Тем не менее даже в меньшинстве киевляне имели игровое преимущество, которое вылилось в забитый мяч Виктора Цыганкова на 78-й минуте. После этого мариупольцы полностью смирились с поражением, а киевляне упустили еще несколько моментов, чтобы увеличить счет. Тем не менее на последний секундах "Мариуполь" усилиями Топалова все же сократил отставание.

Уже в ближайший вторник "Динамо" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша" Сергея Реброва. Победитель выйдет в Лигу Европы, но киевлян устроит даже ничья.

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Источник: Сегодня|Спорт

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