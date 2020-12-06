"Заря" разбушевалась! Видео голов и обзор победы луганчан над "Днепром"

Луганчане выиграли четвертый кряду матч, одолев команду, которую перед началом сезона едва не возглавил их тренер

Под конец года "Заря", пробуксовывавшая почти всю осень, просто разбушевалась! Команда Виктора Скрипника выиграла четвертый поединок кряду, обыграв в 12-м туре чемпионата Украины в Запорожье "Днепр-1" со счетом 3:1.

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У этой игры была особая подоплека. Напомним, в межсезонье коуч "Зари" Скрипник был в шаге от того, чтобы возглавить "Днепр-1". Однако в итоге хозяева клубов решили, что он останется у руля луганской команды.

У "Зари" в воскресном матче на "Славутич-Арене" отличились Громов (дубль) и Иванисеня – днепряне же наиграли всего на гол престижа от Назаренко. При этом судья за всю игру не показал ни единой желтой карточки.

Обзор матча "Заря" – "Днепр-1" (3:1)

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"Заря" – "Днепр-1" – 3:1

Голы: Громов, 52, 73, Иванисеня, 84 – Назаренко, 90

"Заря": Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна (Поддубный, 88), Цыганикс (Жуниньо, 89) – Назарина, Юрченко, Иванисеня, Громов (Перович, 84), Кабаев – Сайядманеш (Лунев, 52)

"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Логинов, Сваток, Назаренко – Ди Франко, Игнатенко (Домарацкий, 71), Кравченко (Батагов, 71), Ярмолюк, Коркишко – Хобленко

"Заря" – "Днепр-1" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Отметим, что в предыдущих трех встречах "Заря" одолела "АЕК" (3:0), "Минай" (3:0) и "Лестер" (1:0). Правда, несмотря на выигрыш у англичан, луганский клуб досрочно потерял шансы на евровесну.

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