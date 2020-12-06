"Заря" разбушевалась! Видео голов и обзор победы луганчан над "Днепром"

Под конец года "Заря", пробуксовывавшая почти всю осень, просто разбушевалась! Команда Виктора Скрипника выиграла четвертый поединок кряду, обыграв в 12-м туре чемпионата Украины в Запорожье "Днепр-1" со счетом 3:1.
У этой игры была особая подоплека. Напомним, в межсезонье коуч "Зари" Скрипник был в шаге от того, чтобы возглавить "Днепр-1". Однако в итоге хозяева клубов решили, что он останется у руля луганской команды.
У "Зари" в воскресном матче на "Славутич-Арене" отличились Громов (дубль) и Иванисеня – днепряне же наиграли всего на гол престижа от Назаренко. При этом судья за всю игру не показал ни единой желтой карточки.
Обзор матча "Заря" – "Днепр-1" (3:1)
"Заря" – "Днепр-1" – 3:1
Голы: Громов, 52, 73, Иванисеня, 84 – Назаренко, 90
"Заря": Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна (Поддубный, 88), Цыганикс (Жуниньо, 89) – Назарина, Юрченко, Иванисеня, Громов (Перович, 84), Кабаев – Сайядманеш (Лунев, 52)
"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Логинов, Сваток, Назаренко – Ди Франко, Игнатенко (Домарацкий, 71), Кравченко (Батагов, 71), Ярмолюк, Коркишко – Хобленко
Отметим, что в предыдущих трех встречах "Заря" одолела "АЕК" (3:0), "Минай" (3:0) и "Лестер" (1:0). Правда, несмотря на выигрыш у англичан, луганский клуб досрочно потерял шансы на евровесну.
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