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"Заря" обыграла "Лестер"! Но потеряла шансы на евровесну

3 декабря, 21:46

Олег Люлька Олег Люлька

Луганчане одолели в Запорожье чемпионов Англии-2016. Но для евровесны этого оказалось мало

В Запорожье на "Славутич-Арене" состоялся матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между "Зарей" и чемпионом Англии-2016 "Лестером". На улице фанов луганчан – праздник со слезами на глазах. "Заря" обыграла "Лестер" 1:0, но в евровесне ее не будет.

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Чтобы сохранить шансы на евровесну, "Заре" нужно было обязательно обыгрывать "Лестер", который еще раньше обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги Европы, а потому в Запорожье прибыл без Варди, Шмейхеля и других лидеров.

У "Зари" были моменты. Однако с реализацией долго не складывалось. В частности, на 51-й минуте после удара Юрченко "Лестер" спасла перекладина.

Видео удара Юрченко в перекладину

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Однако на 84-й минуте иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, который тремя минутами ранее заменил Александра Гладкого, таки распечатал ворота "Лестера" – 1:0 в пользу луганчан!

Видео гола Сайядманеша

Впрочем, к сожалению, даже несмотря на победу над "Лестером", "Заря" таки потеряла всякие шансы пробиться в 1/16 Лиги Европы. Виной тому "Брага", которая в параллельном матче одолела в Афинах АЕК 4:2, тогда как луганчанам нужно было, чтобы АЕК в своем поединке не проиграл. Увы и ах...

"Заря" – "Лестер" – 1:0
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"Заря" – "Лестер" – 1:0 / Фото: Reuters

В тренде
"Заря" обыграла "Лестер"! Но потеряла шансы на евровесну

Таким образом выездная игра заключительного тура с "Брагой" 10 декабря для "Зари" превращается в формальность. И остается только гадать, каким мог бы оказаться итог выступления луганчан в этой Лиге Европы, если бы так, как сейчас с "Лестером" и неделей ранее в Афинах, они провели первые три встречи группового раунда, которые проиграли с суммарным счетом 2:9.

Поздно включились ребята Скрипника, поздно!

Напомним, ранее на неделе с разным успехом украинские клубы провели свои матчи в Лиге чемпионов. "Шахтер" обыграл в Киеве "Реал" 2:0.

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Между тем "Динамо" проиграло в Турине "Ювентусу" 0:3. Но вингер киевлян Жерсон Родригес увез из Италии трофей – футболку Роналду.

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Лига Европы видео голов Заря Луганск Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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