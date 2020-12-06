Українська
$ 28,3
34,4

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Победа "Олимпика" над "Рухом" подняла его с девятого на пятое место УПЛ

6 декабря, 15:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В воскресенье в чемпионате Украины проходят четыре матча 12-го тура

Сегодня завершается предпоследний перед зимней паузой тур отечественной Премьер-лиги. Читайте прогноз, расписание и результаты 12-го тура чемпионата Украины. Первыми отношения на поле киевского стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского выясняли донецкий "Олимпик" и львовский "Рух".

Реклама

Сенсации не случилось: аутсайдер проиграл середняку со счетом 1:3. Счет уже на восьмой минуте открыл иранский форвард номинальных хозяев Захедитабар Шахаб, воспользовавшись прострелом с левого фланга Ореста Лебеденко. А на 24-й минуте нигериец Бенито удвоил преимущество "Олимпика" – 2:0. После удара 22-летнего полузащитника мяч срикошетил от защитника и по высокой дуге полетел за спину опытному Александру Бандуре. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

Во втором тайме, на 62-й минуте, Шахаб оформил дубль. Мяч от перекладины прилетел к одинокому иранцу – и тот с метра спокойно отправил его головой в сетку.

В тренде
Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"
Реклама

Автором четвертого мяча также стал футболист "Олимпика", но от Евгений Цымбалюка мяч залетел в свои же ворота. А удар после навеса наносил нападающий "Руха" Даниил Кондраков.

Читайте также: Луческу рассказал, что думает об игре Нещерета и почему заменил Гармаша.

Этот успех позволил подопечным Игоря Климовского набрать 16 очков после 11 матчей и взлететь с девятого места сразу на пятое. Правда, позже сегодня "Колос", "Александрия" или "Заря" могут обогнать донецкий коллектив.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол видео голов чемпионат Украины Олимпик Донецк Рух Львов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
"Мариуполь" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Чемпионат Украины: все результаты 11-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 11-го тураЧУ по футболу
Сразу 20 зараженных в
Сразу 20 зараженных в "Днепре-1", но боссы УПЛ отказали в переносе воскресного матчаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Минай": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Днепр-1" – "Шахтер": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять