Победа "Олимпика" над "Рухом" подняла его с девятого на пятое место УПЛ

В воскресенье в чемпионате Украины проходят четыре матча 12-го тура

Сегодня завершается предпоследний перед зимней паузой тур отечественной Премьер-лиги. Читайте прогноз, расписание и результаты 12-го тура чемпионата Украины. Первыми отношения на поле киевского стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского выясняли донецкий "Олимпик" и львовский "Рух".

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Сенсации не случилось: аутсайдер проиграл середняку со счетом 1:3. Счет уже на восьмой минуте открыл иранский форвард номинальных хозяев Захедитабар Шахаб, воспользовавшись прострелом с левого фланга Ореста Лебеденко. А на 24-й минуте нигериец Бенито удвоил преимущество "Олимпика" – 2:0. После удара 22-летнего полузащитника мяч срикошетил от защитника и по высокой дуге полетел за спину опытному Александру Бандуре. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

Во втором тайме, на 62-й минуте, Шахаб оформил дубль. Мяч от перекладины прилетел к одинокому иранцу – и тот с метра спокойно отправил его головой в сетку.

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Автором четвертого мяча также стал футболист "Олимпика", но от Евгений Цымбалюка мяч залетел в свои же ворота. А удар после навеса наносил нападающий "Руха" Даниил Кондраков.

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Этот успех позволил подопечным Игоря Климовского набрать 16 очков после 11 матчей и взлететь с девятого места сразу на пятое. Правда, позже сегодня "Колос", "Александрия" или "Заря" могут обогнать донецкий коллектив.

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