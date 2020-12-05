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У "Шахтера" травмировался нападающий, которому нет равных в праздновании голов

5 декабря, 21:37

Олег Люлька Олег Люлька

В лазарет дончан, вдобавок к Мораесу и Дентиньо, перед "Интером" попал еще один форвард – Фернандо

У "Шахтера" усугубилась проблема с нападающими перед решающим матчем Лиги чемпионов с "Интером", который состоится 9 декабря в Милане. Напомним, в недавней победной игре с "Реалом" получил травму Мораес, вылетевший до конца года, а также на несколько дней, как сообщалось ранее, выбыл Дентиньо, который пропускал субботний поединок УПЛ против "Миная" (5:1).

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И вот – еще одно повреждение игрока атаки "Шахтера". В матче с "Минаем" из-за травмы был заменен 21-летний бразилец Фернандо, который в этом поединке заставил защитника соперников Допилку забить в свои ворота, а затем забил и сам, отметив свой гол шикарным сальто и зажигательными танцами.

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Во втором тайме матча с "Минаем" Фернандо получил повреждение в борьбе со все тем же Допилкой и сразу был заменен на Марлоса. А после игры бразильский футболист в комментарии каналу "Футбол" рассказал: "Это случилось так неожиданно. Был удар о газон. Я почувствовал, как потянулась задняя мышца. В воскресенье проведем обследование. Надеюсь, там нет чего-нибудь суперстрашного".

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Между тем главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру признает: "Действительно, у нас есть проблемы на позиции нападающего. Нет Мораеса, возможно, не будет Фернандо и Дентиньо".

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Таким образом, как болельщикам "Шахтера", так и "Интеру" остается гадать, кто в ближайшую среду в Милане сыграет на острие атак "горняков".

Обзор матча "Шахтер" – "Минай" (5:1)

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