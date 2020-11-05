Его пинали в "Динамо", а он стал героем на "Камп Ноу": 10 горячих фактов о Руслане Нещерете

У него огненная девушка и папа, как у Шевы: все, что нужно знать о лучшем игроке матча с "Барселоной"

У 18-летнего вратаря "Динамо" Руслана Нещерета наступил звездный час. За 12 сейвов на "Камп Ноу" его признали лучшим игроком матча с "Барселоной", проигранного киевлянами 1:2, и включили в сборную недели в Лиге чемпионов. Мы собрали десять интересных фактов о голкипере, имя которого еще накануне ни о чем широкой публике не говорило.

Сейвы Нещерета в матче с "Барселоной"

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КАК ШЕВА – СЫН ВОЕННОГО

У Руслана Нещерета, как и у Андрея Шевченко, отец – военный. "Нет, я не из спортивной семьи, из обычной: папа – военный в отставке, мама просто работает. Разве что дедушка занимался спортом, но не футболом, а биатлоном, и не профессионально, а для себя. Я просто с детства полюбил мяч, постоянно бегал с ним, сколько себя помню", – рассказывал в свое время Нещерет.

СПЕРВА ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕЙТИ В "ДИНАМО"

Точнее, не сам Руслан отказался, а родители не отпустили парня в Киев из Мукачево, откуда он родом. "В школу "Динамо" приглашали, когда мне было еще 10 лет, но тогда родители сказали, что это рано. А через два года уже разрешили – и я начал жить на базе на Нивках. И ни разу об этом не пожалел", – говорит Нещерет.

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ЛЕНИВЫЙ

"Сначала я, кажется, был то ли защитником, то ли нападающим, а потом мне стало лень бегать – и я попросил стать в ворота. Тогда мне было лет восемь, еще до перехода в динамовскую футбольную школу. Попробовал – понравилось. Так я на воротах и остался" – улыбается Руслан

РАВНЯЕТСЯ НА ОБЛАКА

"С кого беру пример? Нравится, как Ян Облак играет в рамке, на линии он просто бесподобен. Марк тер Штеген – тоже отличный вратарь. Однозначно – голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. Мне нравится его игра ногами. На самом деле, примеров для подражания хватает как в Европе, так и в "Динамо", – говорит Руслан

Руслан Нещерет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

НЕ ОТШЕЛЬНИК

"За день-два до матча начинаю мысленно представлять игру, прокручиваю в голове моменты, которые могут возникнуть на поле. Вот и все. Телефон не выключаю, из социума полностью не исчезаю"

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Во многих футбольных командах принято "больно" поздравлять именинников, заставляя их пробегать по "коридор славы", в котором одноклубники не могут, а даже обязаны отвесить виновнику торжества подзатыльник или пнуть его ногой. Не минула эта участь и Нещерета в "Динамо". Вот как он описывал свое 17-летие в комментарии сайту "Динамо": "Утром, перед завтраком, поздравили тренеры и партнеры. А на тренировке по традиции устроили тоннель для именинника, через который я должен был пройти и получить от команды пинки".

ЗВАЛИ В "МОНАКО" – ОСТАЛСЯ В КИЕВЕ

По слухам, зимой прошлого года Нещерет мог перебраться в "Монако", который заинтересовался парнем после его успехов в юношеской Лиге чемпионов. Однако "Динамо" не отпустило Руслана, подписав с ним контракт до конца 2024 года.

В "ДИНАМО" – САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ

Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, называет Руслана Нещерета самым дешевым игроком в нынешнем составе "Динамо", установив напротив сенсационного тинейджера ценник в "смешные" 200 тысяч евро. Судя по всему, вскоре эта цифра "маленько" подрастет.

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ИМЕЕТ ЗВЕЗДНОГО АГЕНТА

Дела Руслана Нещерета ведет компания ProStar агента Вадима Шаблия, сотрудничающего с Малиновским, Ярмоленко, Миколенко, Сидорчуком и десятками других известных украинских футболистов, многих из которых уже успел устроить в клубах той же Бельгии.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Зовут – Надия. Тоже из Мукачево. После вчерашнего матча "Барселоны" с "Динамо" девушка написала у себя в сторис: "С дебютом в ЛЧ, любимый". И, естественно, добавила эмодзи сердечка.

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Напомним, ранее, делясь впечатлениями от матча с "Барселоной" на "Камп Ноу", сам Нещерет признался, что осуществилась его мечта. "Честно, я как в сказку попал", – сказал Руслан.

Обзор матча "Барселона" – "Динамо" (2:1)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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