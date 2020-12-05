"Мариуполь" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

До конца осенней части чемпионата Украины по футболу остается два тура, и у лидера Премьер-лиги "Динамо" есть все шансы перезимовать на первом месте. Однако победы даются киевлянам непросто, и сегодня в столице на стадионе "Динамо" в 12-м туре УПЛ они примут амбициозный "Мариуполь", который замыкает ТОП-6 турнира. Начало в – 19:30. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию матча с интересными подробностями и видео голов.

"Мариуполь" – "Динамо"

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Место проведения встречи

По договоренности сторон, сегодняшняя игра состоится в Киеве на стадионе "Динамо", хотя номинальным хозяином остается "Мариуполь". Тогда как матч 25-го тура пройдет уже в Мариуполе. Это связано с заменой газона на стадионе имени В.С. Бойко. К тому же уже во вторник, 8 декабря, в Киеве команде Мирчи Луческу предстоит принять венгерский "Ференцварош" в решающем поединке за путевку в Лигу Европы.

Как подходили к матчу

Летом на тренерском мостике "Мариуполя" произошла смена тренера – азовцев возглавил Остап Маркевич. И несмотря на то, что команда все матчи проводит на выезде из-за смены газона на своем стадионе, она набрала уже 16 очков и отстает при этом от "Ворсклы" и 3-го места всего на 3 балла. У мариупольцев по 4 победы и ничьи в 11 встречах. Да и качество игры улучшилось. Единственная серьезная осечка подопечных Маркевича – поражение в Кубке Украины от "Вереса".

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"Львов" – "Мариуполь" / Фото: официальный сайт УПЛ

У вице-чемпиона Украины "Динамо" летом тоже поменялся тренер. И с приходом Мирчи Луческу команда научилась брать очки при не самой яркой игре. Тем более у киевлян в ноябре произошла вспышка коронавируса, и румынский наставник потерял ряд лидеров. Сейчас "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Шахтер" на 3 балла. Киевляне потеряли очки лишь в трех играх: проиграли "горнякам" и сыграли вничью с "Зарей" и "Десной".

В сегодняшней игре тренеры команд не смогут рассчитывать на дисквалифицированных Чеха ("Мариуполь"), Забарного и Сидорчука ("Динамо"). У киевлян также до конца года из-за травмы выбыл Буяльский.

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Интересные цифры

У команды Луческу на данный момент лучшая защита в лиге – 7 голов в 11 играх. В 6-ти матчах "Динамо" оставило свои ворота на замке. По забитым мячам у киевлян второй показатель – 21 гол в чемпионате. Больше только у "Шахтера" – 25.

История противостояния

Между собой "Мариуполь" и "Динамо" провели 48 игр. В активе киевлян 41 победа, у азовцев – 2 выигрыша, разница мячей 122:27 в пользу команды Луческу. В минувшем чемпионате "Динамо" дважды победило азовцев – 1:0 и 3:0.

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Что говорили перед матчем

Тренер "Мариуполя" Остап Маркевич: "К сожалению, есть проблемы с составом. Много игроков не помогут нам. Но это никак не повлияет на наш настрой. "Динамо" – хорошая команда. И в любом состоянии, в любые времена это гранд, с которым нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы добиться результата. Мотивация для наших парней это просто расти, добавлять, улучшать себя, свою игру, во всех нюансах и аспектах".

Остап Маркевич / Фото: ФК Мариуполь

Тренер ДЮФШ "Динамо" Сергей Процюк: "Мариуполь" имеет свое лицо и показывает неплохой футбол. В прошлом туре они на выезде достаточно легко обыграли "Львов". Команда создает моменты, с приходом Маркевича ребята раскрепостились – очевидно, он нашел с ними общий язык и доверяет. Футболисты в команде молодые, амбициозные, хотят доказывать свою состоятельность, а для некоторых это трамплин на будущее. Если команда попадает в зону еврокубков, спрос на игроков растет".

Что думают букмекеры

Аналитики букмекерских контор не верят в "Мариуполь" – коэффициент 8.50 на азовцев, однако при этом не считают их безнадежными. Есть вероятность ничьей – 4.50. Ну и на победу "Динамо" – 1.36. Самый вероятный исход встречи – победа киевлян 2:0 – 6.50.

Смотрите, как "Мариуполь" переиграл "Львов"

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