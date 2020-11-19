"Привоз" года: Куртуа пропустил еще более нелепый мяч, чем Лунин (видео)

Сразу два вратаря "Реала" с интервалом в одну неделю попали впросак

Спустя неделю после эпического фейла Андрея Лунина в матче Польша – Украина, где он ошибся на выходе и получил гол "парашютом" с 30 метров, опростоволосился и другой кипер "Реала" Тибо Куртуа. Но ляп бельгийца получился, пожалуй, еще звонче.

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На 86-й минуте вчерашнего матча Лиги наций Бельгия – Дания, при счете 3:1 в пользу хозяев, вингер бельгийцев Шадли от бровки отпасовал назад на Куртуа, но голкипер пропустил мяч у себя под подошвой, и тот залетел в ворота. Случившееся с Тибо в соцсетях уже успели окрестить "привозом" года, хотя УЕФА и записал автогол на Шадли.

Видео ляпа Тибо Куртуа

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Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Впрочем, этот случайный гол никоим образом не помог Дании. У бельгийцев тут же забил Де Брюйне, они выиграли 4:2 и, заняв первое место в своей группе, вышли в Финал четырех Лиги наций.

Бельгия – Дания – 4:2

Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 57, 69, Де Брюйне, 87 – Винд, 17, Шадли, 86 (в свои ворота)

Обзор матча Бельгия – Дания (4:2)

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Турнирная таблица группы A2

Смотрите, как ранее ошибся украинский вратарь "Реала" Лунин

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