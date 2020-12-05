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Ультрас "Динамо" нанесли портрет Луческу на мусорный бак под стадионом Лобановского (фото)

5 декабря, 17:26

Олег Люлька Олег Люлька

Самого Луческу все это не волнует

Ультрас "Динамо" провели акцию протеста против Мирчи Луческу перед субботней игрой чемпионата Украины против "Мариуполя", которая начнется в 19:30 на киевском стадионе имени Валерия Лобановского. Формальными хозяевами поля в этом поединке будут азовцы. Смотреть "Мариуполь" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Фанаты "Динамо" из организации White Boys Club (WBC) перед игрой с "Мариуполем" разукрасили красными принтами с перечеркнутым черным лицом Мирчи Луческу территорию вокруг стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, включая трансформаторную будку и мусорный контейнер.

"Стадион "Динамо" приветствует Мирчу Михайловича!", – так подписали фотографии своих "художеств" ультрас "Динамо" на своей странице в Facebook

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Напомним, сразу после назначения главным тренером "Динамо" в июле Мирча Луческу отказался от этой должности, заявив, что ему "сложно находиться в атмосфере враждебности со стороны ультрас". Однако президент киевского клуба убедил румынского наставника остаться.

Позже Луческу дал понять, что его не волнуют ультрас "Динамо". "Меня не волнуют ультрас, которых кто-то подталкивает к этим действиям. Мне это не интересно. Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они показывают", – заявил коуч киевлян.

Смотрите, как ультрас "Динамо" протестовали против Луческу на матче с "Олимпиком"

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фанаты ультрас чемпионат Украины Динамо Киев

Источник: wbc.kiev.ua

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