Ультрас "Динамо" нанесли портрет Луческу на мусорный бак под стадионом Лобановского (фото)

Самого Луческу все это не волнует

Ультрас "Динамо" провели акцию протеста против Мирчи Луческу перед субботней игрой чемпионата Украины против "Мариуполя", которая начнется в 19:30 на киевском стадионе имени Валерия Лобановского. Формальными хозяевами поля в этом поединке будут азовцы. Смотреть "Мариуполь" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Фанаты "Динамо" из организации White Boys Club (WBC) перед игрой с "Мариуполем" разукрасили красными принтами с перечеркнутым черным лицом Мирчи Луческу территорию вокруг стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, включая трансформаторную будку и мусорный контейнер.

"Стадион "Динамо" приветствует Мирчу Михайловича!", – так подписали фотографии своих "художеств" ультрас "Динамо" на своей странице в Facebook

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Напомним, сразу после назначения главным тренером "Динамо" в июле Мирча Луческу отказался от этой должности, заявив, что ему "сложно находиться в атмосфере враждебности со стороны ультрас". Однако президент киевского клуба убедил румынского наставника остаться.

Позже Луческу дал понять, что его не волнуют ультрас "Динамо". "Меня не волнуют ультрас, которых кто-то подталкивает к этим действиям. Мне это не интересно. Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они показывают", – заявил коуч киевлян.

Смотрите, как ультрас "Динамо" протестовали против Луческу на матче с "Олимпиком"

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