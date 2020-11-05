Круче, чем Месси: аналитики определили лучшего игрока матча "Динамо" с "Барселоной"

Самой высокой оценки среди 29 участников поединка на "Камп Ноу" удостоился вратарь киевлян Нещерет

Лучшим игроком матча "Барселона" – "Динамо" (2:1), по версии аналитического портала WhoScored, стал 18-летний вратарь киевлян Руслан Нещерет. Уроженец Мукачево, в своем дебютном поединке Лиги чемпионов сделавший 12 сейвов, получил за игру на "Камп Ноу" 9,1 из 10 возможных баллов.

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Смотрите лучшие сейвы Нещерета на "Камп Ноу"

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В ТОП-3 футболистов "Динамо" в поединке с каталонцами, помимо Руслана Нещерета, также вошли автор единственного гола в составе киевлян Виктор Цыганков (7,5) и Виталий Буяльский (7,1).

Отметим, что в составе "Барселоны" самые высокие оценки за игру с "Динамо" достались Лионелю Месси (8,5), заработавшему и реализовавшему пенальти в начале встречи, а также автору решающей голевой передачи на Пике, Ансу Фати (8,4), и голкиперу хозяев Марку-Андре тер Штегену (7,9), который не раз спасал каталонцев после "схваток" один на один с динамовцами.

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Смотрите суперсейв тер Штегена

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Ранее капитан "Динамо" выразил сожаление по поводу результата матча с "Барселоной"."Можно было увезти очко", – считает Цыганков.

Обзор матча "Барселона" – "Динамо" (2:1)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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