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Врачи запретили играть самому "денежному" легионеру "Динамо" из-за проблем после COVID

5 декабря, 13:08

Елена Павлова Елена Павлова

Датчанин Миккель Дуэлунд провел только два матча в чемпионате Украины

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, у которого возникли осложнения после коронавируса, сказал, что не сможет выйти на поле в этом году. 23-летний датчанин еще в первой половине ноября переболел COVID-19, но никак не может восстановиться.

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"Врачи беспокоятся обо мне и запретили мне играть до конца 2020 года", – сказал Дуэлунд sport.tv2.

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник пропустит матчи чемпионата Украине против "Мариуполя" и "Колоса", а также решающий поединок Лиги чемпионов с "Ференцварошем" 8 декабря. В этом сезоне Дуэлунд провел за первую команду всего лишь два матча в УПЛ, а суммарно за две встречи сыграл 53 минуты.

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При этом, по данным датских СМИ, зарплата Дуэлунда в "Динамо" составляет от 1,6 миллиона до 2 миллионов евро в год. Если эта информация верна, то Миккель является самым высокооплачиваемым среди легионеров, если не среди всех игроков киевской команды.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Ювентуса"

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