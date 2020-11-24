У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавируса

Не успел датчанин Дуэлунд вернуться к тренировкам, как от них пришлось отказаться – появились проблемы с кровью

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд пожаловался на то, что у него возникли осложнения после коронавируса. Напомним, 23-летний датчанин переболел COVID-19 две недели назад, но в заявке на субботнюю игру с "Ингульцом" (2:0) его не было. Как и не будет на сегодняшний поединок Лиги чемпионов. Онлайн "Динамо" – "Барселона" доступен на нашем сайте.

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"Сначала я вернулся к тренировкам, но потом вновь пришлось отказаться от них. Мое тело совсем не готово. У меня были определенные осложнения после COVID-19, в результате которых тело просто не функционирует нормально", – цитирует Миккеля Дуэлунда Dynamomania со ссылкой на tipsbladet.dk

"Я был в больнице, у меня проблемы с кровью и еще кое-чем. Врач сказал мне: "Вы не должны делать ничего, что увеличивает частоту сокращения вашей сердечной мышцы. Возможно, еще дней 7-10 ничего нельзя делать"

"То, что я не смогу сыграть против "Барселоны", невероятно расстраивает, но с болезнью никто ничего не может поделать. У нас почти весь состав, за исключением, быть может, пары игроков, либо уже болел COVID, либо болеет сейчас. Это совершенно безумная ситуация", – заключил Дуэлунд

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что по данным датских СМИ, зарплата Дуэлунда в "Динамо" составляет от 1,6 миллиона до 2 миллионов евро в год. Если эта информация верна, то Миккель является самым высокооплачиваемым среди легионеров, если не среди всех игроков киевской команды.

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