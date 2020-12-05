"Шахтер" с шикарным голом пяткой разгромил "Минай" перед "Интером" (видео)

Перед решающим матчем Лиги чемпионов против "Интера" в Милане 9 декабря "Шахтер" в чемпионате Украины размялся на "Минае". В субботу, 5 декабря, на НСК "Олимпийский" "горняки" разгромили дебютантов УПЛ из Закарпатья 5:1.

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Отметим, что украшением матча "Шахтер" – "Минай" стал гол пяткой в исполнении защитника дончан Матвиенко.

Гол пяткой от Матвиенко

А в рубрику "эпические фейлы" попал нереализованный пенальти от игрока "Миная" Нуриева, который исполнил "паненку" и попал в перекладину. Это произошло при счете 4:1 в пользу "Шахтера".

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"Паненка" от Нуриева – в перекладину

"Шахтер" – "Минай" – 5:1

Голы: Допилка, 20 авт, Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвиенко, 49, Лопыренок, 73 авт – Нуриев, 35

Видео всех голов матча "Шахтер" – "Минай"

Допилка, 20 автогол – 1:0

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Фернандо, 21 – 2:0

Соломон, 30 – 3:0

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Нуриев, 35 – 3:1

Матвиенко, 49 – 4:1

Лопыренок, 73 автогол – 5:1

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