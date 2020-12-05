"Шахтер" с шикарным голом пяткой разгромил "Минай" перед "Интером" (видео)

Перед решающим матчем Лиги чемпионов против "Интера" в Милане 9 декабря "Шахтер" в чемпионате Украины размялся на "Минае". В субботу, 5 декабря, на НСК "Олимпийский" "горняки" разгромили дебютантов УПЛ из Закарпатья 5:1.
Отметим, что украшением матча "Шахтер" – "Минай" стал гол пяткой в исполнении защитника дончан Матвиенко.
Гол пяткой от Матвиенко
А в рубрику "эпические фейлы" попал нереализованный пенальти от игрока "Миная" Нуриева, который исполнил "паненку" и попал в перекладину. Это произошло при счете 4:1 в пользу "Шахтера".
"Паненка" от Нуриева – в перекладину
"Шахтер" – "Минай" – 5:1
Голы: Допилка, 20 авт, Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвиенко, 49, Лопыренок, 73 авт – Нуриев, 35
Видео всех голов матча "Шахтер" – "Минай"
Допилка, 20 автогол – 1:0
Фернандо, 21 – 2:0
Соломон, 30 – 3:0
Нуриев, 35 – 3:1
Матвиенко, 49 – 4:1
Лопыренок, 73 автогол – 5:1
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