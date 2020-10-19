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С Васей никогда такого не было: непостижимый факт из боя Ломаченко – Лопес

19 октября, 01:06

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец впервые в жизни пропустил 50 панчей за один раунд

Поражение Ломаченко от Лопеса в Лас-Вегасе стало вторым в профи-карьере украинского боксера, который в 2014-м проиграл мексиканцу Салидо. А вот что во вчерашнем бою с Теофимо действительно случилось с Василием впервые в его жизни, так это количество ударов, пропущенных им в заключительном, 12-м, раунде.

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Как сообщила промоутерская компания Top Rank, проводившая этот бой, в последней трехминутке поединка с Теофимо Лопесом Василия Ломаченко достигло сразу 50 "панчей" в исполнении соперника. Так много в течение одного-единственного раунда украинец еще никогда не пропускал.

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Ранее мы писали, что Лопес полностью перебоксировал Ломаченко. В двух раундах (первом и четвертом) Вася не нанес ни одного (!!!) мощного удара, а в трех (третьем, пятом и шестом) – всего по одному. С такими показателями трудно было рассчитывать на успех.

Также мы показывали новые фото "разукрашенного" лица Лопеса после боя с Ломаченко. Распухшие брови и кровавое пятнышко в глазу – но в целом, Теофимо хоть сейчас можно идти на свидание.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, Лопес не видит смысла в реванше с Ломаченко. "Зачем? Итог будет тем же", – утверждает американец.

Как тренируется Василий Ломаченко
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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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бокс удар Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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