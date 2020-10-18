Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Ломаченко – обычный": Лопес добивает Васю после боя

18 октября, 23:19

Олег Люлька Олег Люлька

Сенсационный американец утверждает, что в поверженном им украинце не увидел абсолютно ничего впечатляющего

Теофимо Лопес после сенсационной победы над Василием Ломаченко продолжает добивать украинца – уже словами. Американец, лишивший Хайтека чемпионских поясов, назвал двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского "обычным" боксером.

Реклама

Читайте также: "Забрали, отжали и послали": российский боксер считает, что Ломаченко "ограбили" судьи

"Я ожидал от Ломаченко большего, – заявил Лопес после победы в Лас-Вегасе. – Многие очень хорошо отзывались о его навыках, но я не был им впечатлен. Обычный. Все было довольно обычно. Не знаю, может на нем так сказался 14-месячный перерыв, хотя я тоже был без боев 10 месяцев, поэтому какая разница. Но я подрался с парнем, которого все называли королем паунд-фо-паунд, много нахваливали его. Да, он будет введен в Зал славы бокса, но только за то, что он стал чемпионом мира в трех весовых категориях за самый короткий промежуток времени, как, собственно, и Кларесса Шилдс. Однако люди запомнят именно его поединок против меня. Расправиться с Ломаченко так, как это сделал я… Хотя, ребята, вы еще толком ничего не видели от меня"

Теофимо Лопеса цитирует Fightnews.

Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Реклама

Читайте также: Ломаченко не согласен с решением судей. Он хочет пересмотреть бой

Ранее Лопес рассказал, будет ли реванш с Ломаченко. Американец не видит смысла снова встречаться с украинцем: "Зачем? Итог будет тем же".

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс
Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу
Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл ЛопесуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять