"Ломаченко – обычный": Лопес добивает Васю после боя

Теофимо Лопес после сенсационной победы над Василием Ломаченко продолжает добивать украинца – уже словами. Американец, лишивший Хайтека чемпионских поясов, назвал двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского "обычным" боксером.

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"Я ожидал от Ломаченко большего, – заявил Лопес после победы в Лас-Вегасе. – Многие очень хорошо отзывались о его навыках, но я не был им впечатлен. Обычный. Все было довольно обычно. Не знаю, может на нем так сказался 14-месячный перерыв, хотя я тоже был без боев 10 месяцев, поэтому какая разница. Но я подрался с парнем, которого все называли королем паунд-фо-паунд, много нахваливали его. Да, он будет введен в Зал славы бокса, но только за то, что он стал чемпионом мира в трех весовых категориях за самый короткий промежуток времени, как, собственно, и Кларесса Шилдс. Однако люди запомнят именно его поединок против меня. Расправиться с Ломаченко так, как это сделал я… Хотя, ребята, вы еще толком ничего не видели от меня"