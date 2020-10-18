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"Забрали, отжали и послали": российский боксер считает, что Ломаченко "ограбили" судьи

18 октября, 18:20

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению Ковалева, Ломаченко выиграл у Лопеса: "В крайнем случае должны были дать ничью"

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, проживающий в США, в ужасе от решения судей, отдавших американцу Теофимо Лопесу победу над украинцем Василием Ломаченко. Напомним, в бою за звание короля легкого веса все трое судей оказались на стороне Лопеса: 116-112, 117-111, 119-109.

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У себя в Instagram Ковалев, недавно получивший условный срок за сексуальные домогательства, выложил видео на фоне пляжа, заявив при этом: "Вот такое вот сегодня волнение моря. Море тоже недовольно решением судей по бою Ломаченко – Лопес. Мы, приезжие, кто сюда приезжает за своей мечтой... Нам ее не дают. Это еще одно подтверждение. Чуть ли не все раунды отдавали местному бойцу Лопесу. Так вот, мое мнение, что Вася выиграл по раундам 7:5. Может, я субъективен, так как за него "топил". Ну в крайнем случае – ничья. Это было бы адекватным решением. Была бы подоплека к реваншу. А так – забрали, отжали и послали на х*р", – заявил Сергей Ковалев.

Ковалев: "Ломаченко засудили в бою с Лопесом" Видео: Instagram

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Напомним, что Ломаченко проиграл первые семь раундов на записках всех судей. Судейские записки боя Ломаченко – Лопес есть на нашем сайте.

При этом многие эксперты возмутились тем, как бой увидела Джули Ледерман, отдавшая Ломаченко всего один раунд. Организатор боя Василия с Лопесом промоутер Боб Арум заявляет: "Лопес победил, я насчитал 7:5. Я могу также понять 8:4. Но вы не можете выставлять счет 11:1, если вы смотрели бой". Читайте все реакции на оценки женщины-судьи боя Ломаченко – Лопес.

Как тренируется Василий Ломаченко
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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Сергей Ковалев Теофимо Лопес
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