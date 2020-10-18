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Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)

18 октября, 10:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой американец значительно превзошел соперника по ударам

В ночь на воскресенье Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в объединительном поединке в легком весе и стал самым молодым абсолютным чемпионом в истории. Стоит признать, что украинец проиграл закономерно, хотя судьи и эксперты по-разному оценили выступление боксеров.

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Появилась статистика ударов боя, в которой очевидно преимущество представителя США. Прежде всего, Тео взял верх по количеству ударов. Несмотря на то, что его точность оставляла желать лучшего, в целом по количеству попаданий Лопес превзошел Ломаченко. "Янки" выбросил 653 удара, из которых цели достигли 183. Вася бил вдвое меньше (321) и попал по сопернику 141 раз. Но даже высокий процент (43,9 против 27,8) попадания не спасает его от поражения.

Украинец значительно был лучше по джебам (63 против 35 точных), но вот по силовым ударам значительно уступил – 78 против 148. Выходит, что Лома ставил на точность ударов и, возможно, надеялся, что сможет свалить Лопеса. Но тот показал отличную физическую готовность, а его ставка на то, что "количество перейдет в качество", полностью себя оправдала.

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В двух раундах (первом и четвертом) Вася не нанес ни одного (!!!) мощного удара, а в трех (третьем, пятом и шестом) – всего по одному. С такими показателями трудно рассчитывать на успех. Вывод напрашивается сам собой: нужно включаться с самого начала.

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Сегодня Редкач заработал на поражении Ломаченко Лопесу и поддержал его.

Смотрите, как Лома на автомобиле занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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