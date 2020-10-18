Ломаченко – Лопес: зрелищные моменты боя и эмоции нового чемпиона (видео)

Украинец проиграл все свои пояса в легком весе, уступив американцу по очкам

В воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе прошел едва ли не самый ожидаемый бой года в профессиональном боксе. 23-летний американец Теофимо Лопес по очкам победил украинца Василия Ломаченко. Промоутерская компания Top Rank назвала этот момент рождением новой звезды. Наш сайт вел онлайн боя Ломаченко – Лопес.

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Преимущество нагловатого жителя Бруклина выразилось на судейских записках довольно убедительно. Хотя и у уже бывшего чемпиона получались периодически яркие атаки. От Василия многие ждали, что он "нажмет на газ", но соперник не позволил ему полностью раскрыться.

Даже в 12-м раунде Теофимо выглядел готовым продолжать сражение на полную мощность.

На последних секундах Лома попытался пойти ва-банк, но с финальным гонгом сам понял, что проиграл.

Когда же пришло время оглашения вердикта, радости уроженца Сальвадора не было пределов.

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"Теперь – только один король в легком весе", – подвела итог Top Rank.

Накануне актер Голливуда попросил Ломаченко свалить Лопеса.

А накануне украинский футболист Александр Зинченко желал Васе удачи:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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