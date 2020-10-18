Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко – Лопес: зрелищные моменты боя и эмоции нового чемпиона (видео)

18 октября, 08:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинец проиграл все свои пояса в легком весе, уступив американцу по очкам

В воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе прошел едва ли не самый ожидаемый бой года в профессиональном боксе. 23-летний американец Теофимо Лопес по очкам победил украинца Василия Ломаченко. Промоутерская компания Top Rank назвала этот момент рождением новой звезды. Наш сайт вел онлайн боя Ломаченко – Лопес.

Реклама

Преимущество нагловатого жителя Бруклина выразилось на судейских записках довольно убедительно. Хотя и у уже бывшего чемпиона получались периодически яркие атаки. От Василия многие ждали, что он "нажмет на газ", но соперник не позволил ему полностью раскрыться.

Даже в 12-м раунде Теофимо выглядел готовым продолжать сражение на полную мощность.

На последних секундах Лома попытался пойти ва-банк, но с финальным гонгом сам понял, что проиграл.

Когда же пришло время оглашения вердикта, радости уроженца Сальвадора не было пределов.

Реклама

"Теперь – только один король в легком весе", – подвела итог Top Rank.

Накануне актер Голливуда попросил Ломаченко свалить Лопеса.

А накануне украинский футболист Александр Зинченко желал Васе удачи:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой бокс Василий Ломаченко видео боя Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой годаБокс
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до бояБокс
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять