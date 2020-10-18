Голливуд за Лому: один из "Мстителей" попросил украинца достать дурака Лопеса

Дон Чидл считает, что Василию не нужна удача - у него все под контролем

Перед объединительным боем с Теофимо Лопесом у украинца Василия Ломаченко нашлось немало фанатов среди звезд Голливуда. Вслед за напутствием от Марка Уолберга обращение к боксеру записал Дон Чидл – звезда фильмов "Отель "Руанда", "Мстители" и "Железный человек".

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"Давай, Лома. Достань этого дурака. Свали его. У тебя был отличный тренировочный лагерь. У тебя отличный угол. У тебя отличные навыки. Тебе не нужна удача, у тебя все под контролем. Мы будем смотреть тебя сегодня ночью. Я знаю, что это будет красиво. Делай свое дело, детка. Сделай это", – сказал Чидл.

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Поединок пройдет ранним утром 18 октября по киевскому времени. А мы писали где смотреть бой Ломаченко – Лопес и когда начало.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

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Мы также рассказывали, как стать Ломаченко: задерживать дыхание на 4,5 минуты и переплывать лиман. Перед объединительным боем с Лопесом мы вспомнили сумасшедшие тренировки Василия.

Ранее мы сообщали, что Лопес и Ломаченко узнали результаты финального теста на COVID-19.

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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