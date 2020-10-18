"Надо быть живым!" Усик отреагировал на поражение Ломаченко

Александр Усик поэтично отреагировал на поражение своего кума Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Усик опубликовал у себя в Instagram стих российского поэта Бориса Пастернака, которым призвал Ломаченко "не отличать пораженья от победы" и "быть живым до конца".
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Быть знаменитым некрасиво
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
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Ранее Лопес рассказал, будет ли реванш с Ломаченко. Американец не видит смысла снова встречаться с украинцем: "Зачем? Итог будет тем же".
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