Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Надо быть живым!" Усик отреагировал на поражение Ломаченко

18 октября, 17:18

Олег Люлька Олег Люлька

Супертяж решил поддержать своего поверженного кума 28 строчками Пастернака

Александр Усик поэтично отреагировал на поражение своего кума Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Усик опубликовал у себя в Instagram стих российского поэта Бориса Пастернака, которым призвал Ломаченко "не отличать пораженья от победы" и "быть живым до конца".

Реклама

Читайте также: Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу

Быть знаменитым некрасиво
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Василий Ломаченко и Александр Усик

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

В тренде
Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси
Реклама

Читайте также: Ломаченко не согласен с решением судей. Он хочет пересмотреть бой

Ранее Лопес рассказал, будет ли реванш с Ломаченко. Американец не видит смысла снова встречаться с украинцем: "Зачем? Итог будет тем же".

Смотрите, как Усик готовится к бою с Чисорой 31 октября

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Василий Ломаченко Александр Усик Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс
"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой годаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять