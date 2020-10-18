"Надо быть живым!" Усик отреагировал на поражение Ломаченко

Александр Усик поэтично отреагировал на поражение своего кума Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Усик опубликовал у себя в Instagram стих российского поэта Бориса Пастернака, которым призвал Ломаченко "не отличать пораженья от победы" и "быть живым до конца".

Реклама

Читайте также: Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу

Быть знаменитым некрасиво

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.



Цель творчества – самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.



Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.



И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.



И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.



Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.



И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

В тренде Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси

Реклама

Читайте также: Ломаченко не согласен с решением судей. Он хочет пересмотреть бой

Ранее Лопес рассказал, будет ли реванш с Ломаченко. Американец не видит смысла снова встречаться с украинцем: "Зачем? Итог будет тем же".

Смотрите, как Усик готовится к бою с Чисорой 31 октября

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама