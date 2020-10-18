Лопес рассказал, будет ли реванш с Ломаченко

Американец не видит смысла снова встречаться с украинцем: "Зачем? Итог будет тем же"

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, сенсационно победивший Василия Ломаченко в Лас-Вегасе единогласным решением судей, заявил, что бой-реванш с украинцем ему не интересен.

"Зачем? Я уже побил его. Доказал все, что требовалось доказать. Если мы снова подеремся, случится то же самое. Не зря у нас не было в контракте опции реванша, – заявил на пресс-конференции после боя Теофимо Лопес. – Да, они дали мне контракт, в котором четко говорилось: "Если ты проиграешь, ты свободен. Никакого реванша". Они думали, что я проиграю".

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Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

"Они хотели сделать шоу для фанатов, пытались показать, что они лучшие в дивизионе. Пусть теперь Ломаченко съест это и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все", – добавил Лопес.

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При этом крушитель Василия Ломаченко заявил о желании подняться в первый полусредний вес. "Сейчас я готов побить Джоша Тейлора утром, а Хосе Рамиреса вечером", – куражится Лопес.

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Ранее Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою, заявив: "Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы еще впереди".

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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