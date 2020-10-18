За Ломаченко заступилась знаменитая женщина

После поражения Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе за Хайтека заступилась одна из самых успешных спортсменок в истории независимой Украины – олимпийская чемпионка и 6-кратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан.

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"Как и каждый сегодня, первое, что сделала – это прочитала новости. Первая мысль – "не верю", но через секунду – понимание и поддержка. Потому что смотрю каждый бой Васи, и это просто искусство! Знаю не понаслышке, какая работа проделана и насколько он силен. И некоторые могут думать (а таких не так уж и мало), что "как он мог проиграть" и что "это катастрофа". От себя могу сказать, может быть и банальную вещь, но очень правдивую – "то, что нас не убивает, делает нас сильнее". Я знаю, что он вернется еще сильнее и по-спортивному злее! Этим постом хочу выразить свое восхищение и поддержку Василию Ломаченко и его команде! То ли еще будет..." – написала у себя в Instagram саблистка Ольга Харлан

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

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Ранее на поражение Ломаченко отреагировал Усик: "Надо быть живым". Супертяж решил поддержать своего поверженного кума 28 строчками Пастернака.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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