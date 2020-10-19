Українська
$ 28,36
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Разукрашенное" лицо Лопеса после боя с Ломаченко: новые фото Теофимо

19 октября, 00:03

Олег Люлька Олег Люлька

Распухшие брови и кровавое пятнышко в глазу - но в целом, хоть сейчас можно идти на свидание

Промоутерская компания Top Rank опубликовала новые фотографии лица Теофимо Лопеса после боя с Василием Ломаченко за титул короля легкого веса, которым благодаря уверенной победой по очкам завладел сенсационный американец.

Реклама

Читайте также: "Ломаченко – обычный": Лопес добивает Васю после боя

У 23-летнего Лопеса – распухшие синие брови, превратившиеся в "мешки", ссадины под глазами, слегка "отполированный" перчатками Ломаченко нос. А также кровяное пятнышко в левом глазу. Ну и самое яркое – след от рассечения в несколько сантиметров над правым глазом, случившегося в последнем раунде поединка в Лас-Вегасе.

Впрочем, если в целом, лицо Теофимо не настолько страшное, чтобы, например, помешать ему хоть сейчас появиться на людях – скажем, сходить в ресторан со своей супругой Синтией и отметить самую важную в его жизни победу.

Реклама

В тренде
Личный самолет и персональная "скорая": как Роналду прилетел на карантин в Италию

Теофимо Лопес. Фото – Top Rank

В комментариях под этими фото Теофимо Лопеса на странице Top Rank в Instagram многие болельщики отмечают, что у Василия Ломаченко – менее разукрашенное лицо по сравнению с американцем. "Было очень похоже на ничью", "Напрашивается реванш", – пишут некоторые пользователи соцсетей.

Ломаченко vs Лопес
Реклама

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Однако Лопес уже заявил, что не видит смысла в реванше с Ломаченко. "Зачем? Итог будет тем же", – говорит Теофимо.

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять