"Разукрашенное" лицо Лопеса после боя с Ломаченко: новые фото Теофимо

Промоутерская компания Top Rank опубликовала новые фотографии лица Теофимо Лопеса после боя с Василием Ломаченко за титул короля легкого веса, которым благодаря уверенной победой по очкам завладел сенсационный американец.
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У 23-летнего Лопеса – распухшие синие брови, превратившиеся в "мешки", ссадины под глазами, слегка "отполированный" перчатками Ломаченко нос. А также кровяное пятнышко в левом глазу. Ну и самое яркое – след от рассечения в несколько сантиметров над правым глазом, случившегося в последнем раунде поединка в Лас-Вегасе.
Впрочем, если в целом, лицо Теофимо не настолько страшное, чтобы, например, помешать ему хоть сейчас появиться на людях – скажем, сходить в ресторан со своей супругой Синтией и отметить самую важную в его жизни победу.
Теофимо Лопес. Фото – Top Rank
В комментариях под этими фото Теофимо Лопеса на странице Top Rank в Instagram многие болельщики отмечают, что у Василия Ломаченко – менее разукрашенное лицо по сравнению с американцем. "Было очень похоже на ничью", "Напрашивается реванш", – пишут некоторые пользователи соцсетей.
Однако Лопес уже заявил, что не видит смысла в реванше с Ломаченко. "Зачем? Итог будет тем же", – говорит Теофимо.
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