Обнародованы сроки первого боя Ломаченко после фиаско с Лопесом

Украинец, которому прооперировали плечо, хорошо восстанавливается и будет готов боксировать в марте

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о самочувствии украинского боксера после операции на плече, а также сообщил ориентировочные месяцы возвращения Хайтека в ринг.

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"Для фанатов Ломаченко, которым интересно и важно это знать: Лома чувствует себя прекрасно после операции и возвращения домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется. Надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года", – написал Эгис Климас у себя в Instagram.

Напомним, 17 октября в Лас-Вегасе Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу бой за статус короля легкого веса единогласным решением судей. Позже стало известно, что украинец боксировал с травмой плеча.

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Недавно Ломаченко заявил, что хотел бы второго боя с Лопесом. "Все зависит от Теофимо. Если он может дать мне реванш, конечно, я готов. Я хочу реванша!" – сказал Василий.

Однако сам Лопес не видит смысла в реванше с Ломой. "Зачем? Итог будет тем же", – уверен американец.

Как тренируется Василий Ломаченко

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