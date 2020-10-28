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Скандалист Редкач после Ломаченко взялся критиковать Усика: "Где наркоман Лапин?"

28 октября, 13:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер из США высказал свое мнение о спортивной форме супертяжа

Боксер-профессионал полусреднего веса Иван Редкач известен своим критическим отношением к Василию Ломаченко и Александру Усику. 34-летний спортсмен из Шостки, который живет в Калифорнии, скептически относится к кумовьям. Недавно Редкач потроллил Ломаченко и сделал фото с поклонником Путина.

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В октябре Редкач заработал на поражении Ломаченко Лопесу. Теперь же Иван взялся за Усика. Любитель общения в соцсетях выступил с резкой критикой спортивной формы Александра перед боем с Дереком Чисорой и задел тренера крымчанина Сергея Лапина:

"Где Лапин-наркоман? Что у Саши с формой, где его банки, пресс? Саша был с Гассиевым совсем другой, машина".

Напомним, поединок украинского и британского супертяжеловесов запланирован в Лондоне на 31 октября. Усик уже прилетел в Британию, где завершает подготовку ко встрече с Чисорой. Бойцы оспорят право называться официальным претендентом на пояс WBO.

На днях Редкач выложил выдуманное послание Беринчика Лопесу.

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Смотрите, как Чисора передавал привет Усику из спортзала:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

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бокс критика Василий Ломаченко Александр Усик Дерек Чисора Иван Редкач спортивная форма
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