Редкач выложил выдуманное послание Беринчика Лопесу: "Ты – дичь, я сниму с тебя шкуру"

Скандальный украинский боксер Иван Редкач (23-5, 18 КО), который высмеивал в социальных сетях Василия Ломаченко, теперь, похоже, взялся за чемпиона WBO Inter-Continental Дениса Беринчика. Редкач опубликовал в сети выдуманное послание Беринчика к американцу Теофимо Лопесу, который владеет четырьмя поясами легкого веса.

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Иван написал: "Один из лучших боксеров современности Денис Беринчик высказался в адрес новоиспеченного абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса и вызвал его на бой, а также рассказал, почему Ломаченко постигла неудача:

"Эй, носатый клоун, ты должен принять мой вызов. Ты считаешь себя львом джунглей, но ты – дичь, а я – охотник, который снимет с тебя шкуру. Я не буду, как Ломаченко, танцевать возле тебя 6 раундов, а потом оставшиеся нежно шлепать тебя по заднице, я сразу брошусь с тобой в размен и твою задницу будут отскребать от канваса. Ты – случайный чемпион, но я исправлю эту ошибку. Почему Ломаченко проиграл? Да, потому что он хреновый, безударный боксер, по сборной он от меня отлетал. Когда я уничтожу Лопеса, я могу дать второй шанс Ломаченко подраться за все пояса, но как Лопес с ним 12 раундов возиться не буду, а прихлопну его в 1 раунде".

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В конце поста Редкач добавил несколько слов, которые написал сам: "Денис, я верю в тебя и верю, что Саша Красюк тебе организует этот бой. Только вперед".

В свою очередь Беринчик написал в комментариях: "Здорово, где ты это дермо нарыл? Я всегда высказывался, как хочу и как умею, но это перебор, не подкрепленный ни одним сайтом".

Тогда Редкач объяснил, что нашел комментарий Дениса в социальных сетях и ничего не выдумывал.

Напомним, что 8 октября Денис Беринчик одержал победу над румыном Виорелом Симионом техническим нокаутом. 32-летний украинец уже 14-й раз подряд выиграл на профессиональном ринге и стал на шаг ближе к чемпионском бою.

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