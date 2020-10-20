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Редкач показал стопки денег от букмекеров. Боксер стал миллионером на поражении Ломаченко

20 октября, 10:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец признался, что ранее никогда не делал ставок

Украинский боксер Иван Редкач показал свой заработок на поражении Василия Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса за три чемпионских пояса. Ранее Редкач признался, что поставил на поражение своего соотечественника 25 тысяч долларов и выиграл 200 тысяч долларов – это более пяти миллионов гривен по нынешнему курсу.

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На видео Редкач показал 15 стопок 100-долларовых купюр. Тем не менее, боксер признался, что ранее никогда не делал ставок.

"Никогда не играл, никогда не делал ставок, я просто безумно люблю Лому, ненавижу его как человека, как и многие живущие в Украине ненавидят его так же сильно, насколько он хороший боец", – написал Редкач в Twitter.

"Я никогда не ставил подобных ставок на бокс не на один бой, но 17 октября мне очень захотелось поставить. Часть этих денег я собираюсь потратить на экипировку молодым бойцам в спортивную школу Интернет в БВУФК. Там, где я начинал свою боксерскую карьеру", – добавил Редкач в Instagram.

В комментариях американские подписчики Редкача задавались вопросом, почему он написал, что Ломаченко "ненавидят многие живущие в Украине". Другие подписчики ответили, что Ломаченко поддерживает Россию и напомнили о видео с "зелеными человечками".

Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин

Ранее этой осенью Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача.

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Как тренируется Василий Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Иван Редкач

Источник: Сегодня|Спорт

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