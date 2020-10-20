Редкач показал стопки денег от букмекеров. Боксер стал миллионером на поражении Ломаченко

Украинец признался, что ранее никогда не делал ставок

Украинский боксер Иван Редкач показал свой заработок на поражении Василия Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса за три чемпионских пояса. Ранее Редкач признался, что поставил на поражение своего соотечественника 25 тысяч долларов и выиграл 200 тысяч долларов – это более пяти миллионов гривен по нынешнему курсу.

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На видео Редкач показал 15 стопок 100-долларовых купюр. Тем не менее, боксер признался, что ранее никогда не делал ставок.

"Никогда не играл, никогда не делал ставок, я просто безумно люблю Лому, ненавижу его как человека, как и многие живущие в Украине ненавидят его так же сильно, насколько он хороший боец", – написал Редкач в Twitter.

"Я никогда не ставил подобных ставок на бокс не на один бой, но 17 октября мне очень захотелось поставить. Часть этих денег я собираюсь потратить на экипировку молодым бойцам в спортивную школу Интернет в БВУФК. Там, где я начинал свою боксерскую карьеру", – добавил Редкач в Instagram.

В комментариях американские подписчики Редкача задавались вопросом, почему он написал, что Ломаченко "ненавидят многие живущие в Украине". Другие подписчики ответили, что Ломаченко поддерживает Россию и напомнили о видео с "зелеными человечками".

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