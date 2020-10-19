Теперь и сам влип: Редкач потроллил Ломаченко и сделал фото с большим поклонником Путина

Скандальный боксер полусреднего веса Иван Редкач своей активностью в соцсетях вызывает неоднозначную реакцию. 34-летний уроженец Шостки часто выступает критиком Василия Ломаченко, но теперь и сам, похоже, попал в неприятную ситуацию. Накануне Редкач заработал на поражении Ломаченко Лопесу большие деньги и поддержал Васю.
Сегодня утром (по киевскому времени) Редкач взялся за старое и опубликовал очередной троллинг Ломаченко. На своей странице в Twitter боксер изобразил бывшего чемпиона на руках у его вчерашнего обидчика – Теофимо Лопеса. А рядом стоит Орландо Салидо – еще один соперник, который победил Лому, правда, не вложившись в вес и после сомнительного решения судей. Самого же Василия Ваня изобразил ребенком в розовой кофточке и добавил многозначительную подпись:
"В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить".
А вот дальше Редкач увлекся. Сначала он под кадры из российского фильма "Брат-2" указал пунктом полета Одессу. По всей видимости, намекая, что туда из Америки отправляется Ломаченко.
А затем Иван попался сам, похваставшись фотографией с российским хоккеистом Ильей Ковальчуком. 37-летний бывший звездный игрок НХЛ известен преклонением перед президентом России Владимиром Путиным.
В частности, в комментарии для eurosport.ru Ковальчук говорил:
"Всегда приятно пообщаться с руководителем страны, особенно с такой глыбой, машиной. Это человек-монстр. У него какая-то чумовая аура, энергетика, поэтому очень круто".
Думается, Иван, который выступал против российской агрессии, не должен бы гордиться знакомством с такой персоной. Ранее Редкач вспомнил битву за ДАП и уколол Лома и Усика.
Смотрите, что сказал российский боксер Сергей Ковалев о поражении Ломаченко:
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