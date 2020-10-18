"Аккумулятор садится": Редкач заработал на поражении Ломаченко Лопесу большие деньги и поддержал его

Неожиданным поражением Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу закончился объединительный бой в легком весе, который прошел в воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе. 32-летний боксер из Белгорода-Днестровского проиграл по очкам, посчитали все трое судей.

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На зрелищное шоу отреагировали многие известные люди. Не остался в стороне и неординарный боксер полусреднего веса Иван Редкач. Накануне Редкач поставил против Ломаченко 25 тысяч долларов. Парень из Шостки давно критикует Василия в соцсетях. Тем не менее Иван не стал танцевать на костях оппонента, а наоборот – поддержал Василия, написав в Instagram:

"... У каждого механизма есть свой ресурс, и наш Идол тоже не железный... Не судите строго... Вася, мы все, вся Украина с тобой!!! Ждём обратно в ринг!!"

К этому Редкач приложил интересное раритетное видео разговора между Васей и его отцом-тренером Анатолием, в котором Ломаченко-младший говорит, что у него садится аккумулятор.

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Ранее этой осенью Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача.

Смотрите, как перед боем Василий сдавал тест на коронавирус:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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