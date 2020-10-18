Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Аккумулятор садится": Редкач заработал на поражении Ломаченко Лопесу большие деньги и поддержал его

18 октября, 09:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер признал, что "идол - не железный", показав интересное видео

Неожиданным поражением Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу закончился объединительный бой в легком весе, который прошел в воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе. 32-летний боксер из Белгорода-Днестровского проиграл по очкам, посчитали все трое судей.

Реклама

На зрелищное шоу отреагировали многие известные люди. Не остался в стороне и неординарный боксер полусреднего веса Иван Редкач. Накануне Редкач поставил против Ломаченко 25 тысяч долларов. Парень из Шостки давно критикует Василия в соцсетях. Тем не менее Иван не стал танцевать на костях оппонента, а наоборот – поддержал Василия, написав в Instagram:

"... У каждого механизма есть свой ресурс, и наш Идол тоже не железный... Не судите строго... Вася, мы все, вся Украина с тобой!!! Ждём обратно в ринг!!"

К этому Редкач приложил интересное раритетное видео разговора между Васей и его отцом-тренером Анатолием, в котором Ломаченко-младший говорит, что у него садится аккумулятор.

INSTAGRAM

Ранее этой осенью Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача.

Смотрите, как перед боем Василий сдавал тест на коронавирус:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram
Реклама

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

реакция бокс комментарий Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой годаБокс
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до бояБокс
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять