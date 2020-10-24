"Снова четыре дырки": Ломаченко показал свое плечо после операции (видео)

В Сети появились первые фото и видео Василия Ломаченко после операции, которую ему на этой неделе сделали на правом плече в Лос-Анджелесе после проигранного боя с Теофимо Лопесом. Как мы писали ранее, украинский Хайтек дрался против американца с травмой.

"Снова четыре дырки", – говорит через маску Василий Ломаченко после операции на видео, опубликованном на его совместной с Александром Усиком Instagram-странице

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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После операции на плече у Ломаченко осталось четыре "ярких" шва – два спереди, один сбоку и еще один сзади.

"Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно", – говорится в официальном сообщении лагеря Василия

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Ранее мы писали, что отец Ломаченко хотел перенести бой с Лопесом из-за травмы у Василия, но тот отказался, угрожая в противном случае завершить карьеру

Ожидается, что после операции на правом плече Василий вернется в строй в феврале. При этом Ломаченко выразил желание провести реванш с Лопесом.

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Однако большой вопрос, пойдет ли американец на новый бой с украинцем. Ранее Лопес заявил, что не видит смысла в реванше с Ломой: "Зачем? Итог будет тем же".

Как тренируется Василий Ломаченко

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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